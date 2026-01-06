"Спецоперация "Рояль" готовится": пианист Хмара пошутил о назначении своего тезки в СБУ
На днях президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала-майора Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы СБУ. На это с юмором отреагировал его полный тезка - известный пианист и композитор Евгений Хмара.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
В своих соцсетях пианист опубликовал шуточное видео, в котором поблагодарил подписчиков за волну сообщений и поздравлений после новости о назначении его тезки.
По словам музыканта, такого внимания он давно не получал.
"Думаю, что в день рождения я получаю меньше сообщений. Ну что, назначение серьезное - спецоперация "Рояль" готовится. Дарим Путину рояль. Сажаем туда 300 наших. И потом только тададам - и Кремль пылает", - с юмором прокомментировал Евгений Хмара.
Видео быстро разошлось по сети и собрало сотни реакций и комментариев, в которых пользователи отмечали самоиронию и чувство юмора артиста.
- Вітаю друже! Тільки вперед на новій посаді!
- Ох, ці Хмари! Нехай хмари зрьблять бурю на болотах!
- Співпадіння цікаве. Я ще сьогодні і подумала, прочитавши цю новину, що знаю лише одного Євгена Хмару
- Й народиться легенда на віка, як про троянського коня для римлян, так про українського рояля для Кремля. Ваша ідея надихає
- Та-да-дам... потім - лебедине озеро по всім каналам. Класні хлопці!
Что известно о назначении нового и.о. главы СБУ
О назначении генерала-майора Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский сообщил после рабочей встречи с военным.
По словам главы государства, во время разговора речь шла о дальнейшем системном развитии СБУ, а также о подготовке специальных операций в условиях полномасштабной войны.
Евгений Хмара (фото: пресс-служба СБУ)
Зеленский также поблагодарил украинских спецназовцев за боевую работу, подчеркнув, что опыт подразделений СБУ играет ключевую роль в защите страны и должен быть масштабирован.
Вас может заинтересовать:
- Евгений Хмара объяснил, почему ему не хватает 10 тыс. в месяц
- Композитор Хмара рассказал о работе с Меладзе и российскими звездами
- Игорь Ласточкин показал, как его изменила служба в ВСУ