"Спецоперація "Рояль" готується": піаніст Хмара пожартував про призначення свого тезки в СБУ

Вівторок 06 січня 2026 12:56
"Спецоперація "Рояль" готується": піаніст Хмара пожартував про призначення свого тезки в СБУ Піаніст Хмара пожартував після призначення свого тезки керівником СБУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями президент України Володимир Зеленський призначив генерала-майора Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ. На це з гумором відреагував його повний тезка - відомий піаніст і композитор Євген Хмара.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

У своїх соцмережах піаніст опублікував жартівливе відео, в якому подякував підписникам за хвилю повідомлень і привітань після новини про призначення його тезки.

За словами музиканта, такої уваги він давно не отримував.

"Думаю, що в день народження я отримую менше повідомлень. Ну що, призначення серйозне - спецоперація "Рояль" готується. Даруємо Путіну рояль. Садимо туди 300 наших. І потім тільки тададам - і Кремль палає", - з гумором прокоментував Євген Хмара.

Відео швидко розійшлося мережею та зібрало сотні реакцій і коментарів, у яких користувачі відзначали самоіронію та почуття гумору артиста.

  • Вітаю друже! Тільки вперед на новій посаді!
  • Ох, ці Хмари! Нехай хмари зрьблять бурю на болотах!
  • Співпадіння цікаве. Я ще сьогодні і подумала, прочитавши цю новину, що знаю лише одного Євгена Хмару
  • Й народиться легенда на віка, як про троянського коня для римлян, так про українського рояля для Кремля. Ваша ідея надихає
  • Та-да-дам... потім - лебедине озеро по всім каналам. Класні хлопці!

Що відомо про призначення нового т.в.о. голови СБУ

Про призначення генерала-майора Євгена Хмари тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України президент Володимир Зеленський повідомив після робочої зустрічі з військовим.

За словами глави держави, під час розмови йшлося про подальший системний розвиток СБУ, а також про підготовку спеціальних операцій в умовах повномасштабної війни.

&quot;Спецоперація &quot;Рояль&quot; готується&quot;: піаніст Хмара пожартував про призначення свого тезки в СБУЄвген Хмара (фото: прес-служба СБУ)

Зеленський також подякував українським спецпризначенцям за бойову роботу, наголосивши, що досвід підрозділів СБУ відіграє ключову роль у захисті країни та має бути масштабований.

