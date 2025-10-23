ua en ru
Смерть гроссмейстера Народицкого: Крамник провокационными заявлениями всколыхнул шахматное сообщество

Четверг 23 октября 2025 18:27
Смерть гроссмейстера Народицкого: Крамник провокационными заявлениями всколыхнул шахматное сообщество Фото: Даниэль Народицкий (fide.com)
Автор: Андрей Костенко

Скандал в шахматном сообществе вспыхнул после смерти американского гроссмейстера украинского происхождения Даниэля Народицкого. Ситуацию спровоцировал российский экс-чемпион мира Владимир Крамник, сделавший ряд неоднозначных заявлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Economic Times.

Народицкий - Крамник: история конфликта

Еще в октябре 2024 года Крамник обвинил Народицкого в использовании помощи посторонних средств во время онлайн-матчей по шахматам.

Россиянин заявил, что почти идеальная игра американца на стримах "статистически невозможна" без посторонней помощи.

Народицкий в свою очередь решительно опроверг обвинения, публично продемонстрировав свои настройки, а также второй монитор и инструменты для стриминга, чтобы доказать свою честную игру.

Кроме этого американец назвал поведение Крамника "кампанией преследования и унижения", заявив, что это глубоко повлияло на его репутацию и психологическое здоровье.

Заявления россиянина после трагедии

После смерти Народицкого Крамник снова оказался в центре скандала.

На своей странице в соцсети X он написал, что с аккаунта американского шахматиста в Twitch исчезли стримы и публикации, что "выглядит очень интересно и подозрительно". Россиянин намекнул на свою правоту в конфликте с американцем относительно его обвинения в нечестной игре.

Кроме того, Крамник заявил, что причиной смерти Народицкого могли стать "проблемы с психотропными веществами", намекнув на наркотическую зависимость американского шахматиста.

Смерть гроссмейстера Народицкого: Крамник провокационными заявлениями всколыхнул шахматное сообщество

Владимир Крамник (фото: fide.com)

Реакция шахматного сообщества

Такие заявления вызвали волну возмущения: болельщики и шахматисты обвинили россиянина в отсутствии сочувствия и попытке оправдать собственные старые заявления.

В частности американские шахматисты Хикару Накамура и Леви Розман осудили публичные нападения без доказательств. Также комитет по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) заявил, что рассмотрит заявления российского гроссмейстера.

Крамник в свою очередь начал публиковать скриншоты с угрозами, которые ему присылают после скандальных заявлений. Он сообщил, что обратился в полицию. Отметим, что в настоящее время россиянин постоянно проживает в Швейцарии.

Ранее мы рассказали, как украинка Мотричко, отобрав титул у предательницы, выиграла чемпионат мира по шашкам.

Также читайте, как спортивный суд признал отстранение россиян "дискриминацией".

