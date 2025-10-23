Смерть гроссмейстера Народицкого: Крамник провокационными заявлениями всколыхнул шахматное сообщество
Скандал в шахматном сообществе вспыхнул после смерти американского гроссмейстера украинского происхождения Даниэля Народицкого. Ситуацию спровоцировал российский экс-чемпион мира Владимир Крамник, сделавший ряд неоднозначных заявлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Economic Times.
Народицкий - Крамник: история конфликта
Еще в октябре 2024 года Крамник обвинил Народицкого в использовании помощи посторонних средств во время онлайн-матчей по шахматам.
Россиянин заявил, что почти идеальная игра американца на стримах "статистически невозможна" без посторонней помощи.
Народицкий в свою очередь решительно опроверг обвинения, публично продемонстрировав свои настройки, а также второй монитор и инструменты для стриминга, чтобы доказать свою честную игру.
Кроме этого американец назвал поведение Крамника "кампанией преследования и унижения", заявив, что это глубоко повлияло на его репутацию и психологическое здоровье.
Заявления россиянина после трагедии
После смерти Народицкого Крамник снова оказался в центре скандала.
На своей странице в соцсети X он написал, что с аккаунта американского шахматиста в Twitch исчезли стримы и публикации, что "выглядит очень интересно и подозрительно". Россиянин намекнул на свою правоту в конфликте с американцем относительно его обвинения в нечестной игре.
Кроме того, Крамник заявил, что причиной смерти Народицкого могли стать "проблемы с психотропными веществами", намекнув на наркотическую зависимость американского шахматиста.
Владимир Крамник (фото: fide.com)
Реакция шахматного сообщества
Такие заявления вызвали волну возмущения: болельщики и шахматисты обвинили россиянина в отсутствии сочувствия и попытке оправдать собственные старые заявления.
В частности американские шахматисты Хикару Накамура и Леви Розман осудили публичные нападения без доказательств. Также комитет по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) заявил, что рассмотрит заявления российского гроссмейстера.
Крамник в свою очередь начал публиковать скриншоты с угрозами, которые ему присылают после скандальных заявлений. Он сообщил, что обратился в полицию. Отметим, что в настоящее время россиянин постоянно проживает в Швейцарии.
Ранее мы рассказали, как украинка Мотричко, отобрав титул у предательницы, выиграла чемпионат мира по шашкам.
Также читайте, как спортивный суд признал отстранение россиян "дискриминацией".