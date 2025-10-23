Смерть гросмейстера Народицького: Крамник провокативними заявами сколихнув шахову спільноту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Economic Times .

Народицький – Крамник: історія конфлікту

Ще у жовтні 2024 року Крамник звинуватив Народицького у використанні допомоги сторонніх засобів під час онлайн-матчів з шахів.

Росіянин заявив, що майже ідеальна гра американця на стрімах "статистично неможлива" без сторонньої допомоги.

Народицький у свою чергу рішуче заперечив звинувачення, публічно продемонструвавши свої налаштування, а також другий монітор та інструменти для стрімінгу, щоб довести свою чесну гру.

Крім цього американець назвав поведінку Крамника "кампанією переслідування та приниження", заявивши, що це глибоко вплинуло на його репутацію та психологічне здоров'я.

Заяви росіянина після трагедії

Після смерті Народицького Крамник знову опинився у центрі скандалу.

На своїй сторінці в соцмережі X він написав, що з акаунту американського шахіста у Twitch зникли стріми та публікації, що "виглядає дуже цікаво та підозріло". Росіянин натякнув на свою правоту у конфлікті з американцем щодо його звинувачення в нечесній грі.

Крім того, Крамнік заявив, що причиною смерті Народицького могли стати "проблеми з психотропними речовинами", натякнувши на наркотичну залежність американського шахіста.

Владимир Крамник (фото: fide.com)

Реакція шахової спільноти

Такі заяви викликали хвилю обурення: уболівальники та шахісти звинуватили росіянина у відсутності співчуття й намаганні виправдати власні старі заяви.

Зокрема американські шахісти Хікару Накамура та Леві Розман засудили публічні напади без доказів. Також комітет з етики та дисципліни Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) заявив, що розгляне заяви російського гросмейстера.

Крамник у свою чергу почав публікувати скріншоти з погрозами, які йому надсилають після скандальних заяв. Він повідомив, що звернувся до поліції. Зазначимо, що у даний час росіянин постійно проживає у Швейцарії.