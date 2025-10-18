Спортивный суд признал отстранение россиян "дискриминацией": как это повлияет на дальнейшие решения

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне впервые признал дискриминационным решение о недопуске спортсменов из России и Беларуси к международным турнирам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Прецедент по настольному теннису

Прецедентом стала апелляция Федерации настольного тенниса России, которая обжаловала решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU).

Ранее ETTU отменила полуфинал Лиги чемпионов сезона-2021/22 между российскими клубами "Факел-Газпром" и УГМК, признав победителем турнира немецкую "Боруссию" (Дюссельдорф).

CAS постановил, что действия ETTU нарушают пункт 1.3.1 устава организации, который предусматривает "единство действий, взаимное уважение между ассоциациями и запрет дискриминации по расовому, политическому, религиозному, половому или иному признаку".

В CAS отметили, что полный запрет на участие в соревнованиях является "самой строгой мерой", а ETTU не смогла доказать, что рассматривала менее жесткие альтернативы.

Какое решение принял суд

Отменено решение ETTU о недопуске российских и белорусских спортсменов, а также должностных лиц к соревнованиям под эгидой организации.

Аннулировано решение об отстранении российских клубов от всех еврокубков в сезоне-2021/22, включая мужскую Лигу чемпионов.

Разрешено использование "умеренных мер" - например, выступлений без национальных символов, флага или гимна. Это, по решению суда, "уменьшает потенциал конфликта, не ограничивая участие спортсменов".

Отклонен запрос России на полное восстановление команд, спортсменов и права без ограничений участвовать в будущих соревнованиях.

Что дальше

Это решение стало первым случаем, когда суд встал на сторону российских спортсменов.

Решение CAS не означает автоматического возвращения россиян и белорусов к международным стартам - окончательное слово остается за федерациями соответствующих видов спорта.

Однако это решение может стать прецедентом для дальнейших апелляций от российских спортивных организаций.