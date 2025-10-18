Спортивный суд признал отстранение россиян "дискриминацией": как это повлияет на дальнейшие решения
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне впервые признал дискриминационным решение о недопуске спортсменов из России и Беларуси к международным турнирам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Прецедент по настольному теннису
Прецедентом стала апелляция Федерации настольного тенниса России, которая обжаловала решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU).
Ранее ETTU отменила полуфинал Лиги чемпионов сезона-2021/22 между российскими клубами "Факел-Газпром" и УГМК, признав победителем турнира немецкую "Боруссию" (Дюссельдорф).
CAS постановил, что действия ETTU нарушают пункт 1.3.1 устава организации, который предусматривает "единство действий, взаимное уважение между ассоциациями и запрет дискриминации по расовому, политическому, религиозному, половому или иному признаку".
В CAS отметили, что полный запрет на участие в соревнованиях является "самой строгой мерой", а ETTU не смогла доказать, что рассматривала менее жесткие альтернативы.
Какое решение принял суд
- Отменено решение ETTU о недопуске российских и белорусских спортсменов, а также должностных лиц к соревнованиям под эгидой организации.
- Аннулировано решение об отстранении российских клубов от всех еврокубков в сезоне-2021/22, включая мужскую Лигу чемпионов.
- Разрешено использование "умеренных мер" - например, выступлений без национальных символов, флага или гимна. Это, по решению суда, "уменьшает потенциал конфликта, не ограничивая участие спортсменов".
- Отклонен запрос России на полное восстановление команд, спортсменов и права без ограничений участвовать в будущих соревнованиях.
Что дальше
Это решение стало первым случаем, когда суд встал на сторону российских спортсменов.
Решение CAS не означает автоматического возвращения россиян и белорусов к международным стартам - окончательное слово остается за федерациями соответствующих видов спорта.
Однако это решение может стать прецедентом для дальнейших апелляций от российских спортивных организаций.
