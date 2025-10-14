ua en ru
Сколько спортивных объектов пострадало от войны: министр Бедный озвучил ужасающие цифры

Вторник 14 октября 2025 11:21
UA EN RU
Сколько спортивных объектов пострадало от войны: министр Бедный озвучил ужасающие цифры Матвей Бедный (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Большое количество спортивных объектов в Украине повреждены или разрушены в результате полномасштабного вторжения России. Некоторые из них удалось восстановить.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

Пострадало почти 800 объектов

"Война принесла большие разрушения инфраструктуры, спорта в том числе. С начала полномасштабного вторжения повреждено или разрушено почти 800 спортивных объектов", - сказал Бедный.

По его словам, 179 сооружений уничтожены полностью, 134 - частично, еще более 400 имеют серьезные повреждения.

"Пострадали стадионы, спорткомплексы, ледовые арены, тренировочные базы, в том числе 21 база олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки", - уточнил министр.

Где больше всего разрушений

По словам Бедного, больше всего разрушений зафиксировано в Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской и Николаевской областях, но в целом война затронула спортивную инфраструктуру в 18 регионах Украины.

"Там, где ситуация не требует капитальных вложений, инфраструктуру восстанавливают. Средствами местного бюджета, где-то из госбюджета находим возможность помочь, где-то - меценаты. Сами граждане иногда приобщаются как волонтеры", - рассказал глава Минмолодежьспорта.

Что удалось восстановить

Несмотря на значительные потери, уже отремонтировано более 50 спортивных объектов.

"Среди них стадион в Тростянце, стадион имени Юрия Билонога на Сумщине, база "Атлант" в Николаевской области, спорткомплекс "Динамо" в Житомире, спортивная школа в Макарове и водная станция "Динамо", - сообщил министр.

Подготовка стала сверхсложной

Бедный также отметил, что из-за разрушения инфраструктуры процесс подготовки спортсменов стал значительно сложнее.

"Подготовка спортсменов в таких условиях - сверхсложная задача. Часто спортсмены тренируются без света, без отопления, без вентиляции", - отметил он.

Министр подчеркнул, что инфраструктуру еще можно частично компенсировать, но невозможно заменить усталость, тревогу и недостаток сна, которые испытывают украинские спортсмены.

"Спортсмены должны быть сосредоточены на подготовке. А как это возможно, когда кто-то из родных на фронте, а кто-то живет под обстрелами?" - сказал Бедный.

Он добавил, что в спорте высших достижений главное - восстановление, концентрация и психологическая устойчивость, и именно этого сегодня не хватает больше всего.

Ранее мы сообщили, что россияне уничтожили конный клуб под Киевом.

Также мы писали, что РФ обстреляла отель, в котором остановились спортсмены сборной Украины.

