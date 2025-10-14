Сколько спортивных объектов пострадало от войны: министр Бедный озвучил ужасающие цифры
Большое количество спортивных объектов в Украине повреждены или разрушены в результате полномасштабного вторжения России. Некоторые из них удалось восстановить.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр молодежи и спорта Матвей Бедный.
Пострадало почти 800 объектов
"Война принесла большие разрушения инфраструктуры, спорта в том числе. С начала полномасштабного вторжения повреждено или разрушено почти 800 спортивных объектов", - сказал Бедный.
По его словам, 179 сооружений уничтожены полностью, 134 - частично, еще более 400 имеют серьезные повреждения.
"Пострадали стадионы, спорткомплексы, ледовые арены, тренировочные базы, в том числе 21 база олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки", - уточнил министр.
Где больше всего разрушений
По словам Бедного, больше всего разрушений зафиксировано в Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской и Николаевской областях, но в целом война затронула спортивную инфраструктуру в 18 регионах Украины.
"Там, где ситуация не требует капитальных вложений, инфраструктуру восстанавливают. Средствами местного бюджета, где-то из госбюджета находим возможность помочь, где-то - меценаты. Сами граждане иногда приобщаются как волонтеры", - рассказал глава Минмолодежьспорта.
Что удалось восстановить
Несмотря на значительные потери, уже отремонтировано более 50 спортивных объектов.
"Среди них стадион в Тростянце, стадион имени Юрия Билонога на Сумщине, база "Атлант" в Николаевской области, спорткомплекс "Динамо" в Житомире, спортивная школа в Макарове и водная станция "Динамо", - сообщил министр.
Подготовка стала сверхсложной
Бедный также отметил, что из-за разрушения инфраструктуры процесс подготовки спортсменов стал значительно сложнее.
"Подготовка спортсменов в таких условиях - сверхсложная задача. Часто спортсмены тренируются без света, без отопления, без вентиляции", - отметил он.
Министр подчеркнул, что инфраструктуру еще можно частично компенсировать, но невозможно заменить усталость, тревогу и недостаток сна, которые испытывают украинские спортсмены.
"Спортсмены должны быть сосредоточены на подготовке. А как это возможно, когда кто-то из родных на фронте, а кто-то живет под обстрелами?" - сказал Бедный.
Он добавил, что в спорте высших достижений главное - восстановление, концентрация и психологическая устойчивость, и именно этого сегодня не хватает больше всего.
