Скільки спортивних об'єктів постраждало від війни: міністр Бідний озвучив жахливі цифри

Вівторок 14 жовтня 2025 11:21
UA EN RU
Скільки спортивних об'єктів постраждало від війни: міністр Бідний озвучив жахливі цифри Матвій Бідний (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Костенко

Велика кількість спортивних об'єктів в Україні пошкоджено або зруйновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Деякі з них вдалося відновити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Постраждало майже 800 об'єктів

"Війна принесла великі руйнування інфраструктури, спорту в тому числі. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено чи зруйновано майже 800 спортивних об'єктів", - сказав Бідний.

За його словами, 179 споруд знищені повністю, 134 – частково, ще понад 400 мають серйозні пошкодження.

"Постраждали стадіони, спорткомплекси, льодові арени, тренувальні бази, у тому числі 21 база олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки", - уточнив міністр.

Де найбільше руйнувань

За словами Бідного, найбільше руйнувань зафіксовано на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Сумщині та Миколаївщині, але загалом війна зачепила спортивну інфраструктуру у 18 регіонах України.

"Там, де ситуація не потребує капітальних вкладень, інфраструктуру відновлюють. Коштами місцевого бюджету, десь з держбюджету знаходимо можливість допомогти, десь – меценати. Самі громадяни іноді долучаються як волонтери", - розповів очільник Мінмолодьспорту.

Що вдалося відновити

Попри значні втрати, вже відремонтовано понад 50 спортивних об’єктів.

"Серед них стадіон у Тростянці, стадіон імені Юрія Білонога на Сумщині, база "Атлант" у Миколаївській області, спорткомплекс "Динамо" в Житомирі, спортивна школа в Макарові та водна станція "Динамо", - повідомив міністр.

Підготовка стала надскладною

Бідний також наголосив, що через руйнування інфраструктури процес підготовки спортсменів став значно складнішим.

"Підготовка спортсменів у таких умовах – надскладне завдання. Часто спортсмени тренуються без світла, без опалення, без вентиляції", - зазначив він.

Міністр підкреслив, що інфраструктуру ще можна частково компенсувати, але неможливо замінити втому, тривогу й нестачу сну, які відчувають українські спортсмени.

"Спортсмени мають бути зосереджені на підготовці. А як це можливо, коли хтось із рідних на фронті, а хтось живе під обстрілами?" - сказав Бідний.

Він додав, що у спорті вищих досягнень головне – відновлення, концентрація і психологічна стійкість, і саме цього сьогодні бракує найбільше.

Раніше ми повідомили, що росіяни знищили кінний клуб під Києвом.

Також ми писали, що РФ обстріляла готель, в якому зупинились спортсмени збірної України.

