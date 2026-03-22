Сколько стоит жизнь в Дубае? Василиса Фролова назвала расходы своей семьи

Украинская телеведущая Василиса Фролова откровенно поделилась, во сколько обходится жизнь ее семьи в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для OBOZ.UA.
Звезда еще до полномасштабного вторжения переехала за границу вместе с мужем, а впоследствии адаптировалась к новым условиям и научилась рационально планировать расходы.
Впрочем, даже несмотря на это ежемесячный бюджет семьи остается значительным.
По словам ведущей, для комфортной жизни ей, мужу и сыну нужно от 7 до 10 тысяч долларов в месяц.
Больше всего средств, как признается Фролова, уходит на жилье и обучение ребенка.
"Мы уже пристроились, научились экономить. Я уже знаю, где покупать более дешевую гречку. Но все равно, на семью из трех человек, как мы, нужно примерно 7-10 тысяч долларов (от 360 тысяч гривен до 438 тысяч гривен) в месяц. Самые большие расходы идут на аренду квартиры и образование для сына. Одежда? Мне кажется, я здесь почти ничего не покупаю", - поделилась ведущая.
Также Василиса не скрывает, что семья уже давно потратила свои сбережения. Сейчас финансовая ситуация для них непростая, ведь источники дохода существенно просели.
Муж телеведущей работает в ивент-индустрии, однако сейчас это направление фактически остановилось.
Сама же Василиса ранее была связана с международным ивент-агентством, а теперь хочет снова вернуться в сферу коммуникаций.
Из-за нестабильности на рынке труда ведущая, по ее словам, вынуждена искать различные возможности для заработка и не отказывается от временных проектов или подработок.
"Я работала в международном ивент-агентстве с украинскими корнями. Сейчас очень надеюсь вернуться к работе в коммуникациях - это то, что умею и люблю. У мужа тоже компания в ивент-сфере, но, разумеется, это направление сейчас фактически на паузе. Ивенты не проводятся, все замерло. Поэтому вопрос заработка сейчас, честно говоря, очень болезненный", - призналась ведущая.
"Мы ждем, как изменится ситуация и когда эта сфера сможет ожить. Финансовая подушка? Ее уже давно нет. Поэтому я постоянно в поиске - хватаюсь за любые возможности, подработки, проекты", - добавила она.
К слову, в Дубае Фролова поселилась вместе с сыном и мужем, продюсером Дмитрием Котеленцом.
Прошлой зимой пара официально узаконила отношения. Ранее телеведущая также рассказывала, что в 2022 году ее муж работал над проектами для Warner Brothers.
В определенный период знаменитость была амбассадором украинского ресторана YoY в Дубае, однако позже сотрудничество завершилось.
Несмотря на жизнь за границей, телеведущая не скрывает, что скучает по Украине. Она мечтает вернуться домой, хотя пока не готова назвать, когда именно это произойдет.
