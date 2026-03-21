"Большую сумму должен отдавать". Фединчик признался, сколько денег тратит на жизнь в Киеве

17:54 21.03.2026 Сб
2 мин
Актер поделился, с чего зарабатывает после увольнения из ВСУ и на кого тратит свои доходы
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Большую сумму должен отдавать". Фединчик признался, сколько денег тратит на жизнь в Киеве

Украинский актер Андрей Фединчик сделал откровенное признание о своем финансовом состоянии после развода и увольнения из ВСУ. Он признался, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Киеве и с чего сейчас получает доход.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео блогера Ангелины Пичик в Instagram.

Что сказал Фединчик о расходах на комфортную жизнь

По словам актера, ему нужна немалая сумма, поскольку большинство средств он тратит не на себя.

"Если я сейчас назову сумму, которая мне нужна, все подумают, что "зажрался". Просто у меня есть обязательные деньги, которые я получил, но их не вижу, потому что должен отдать - за маму, сына, тете помогаю, потому что она инвалид", - поделился он.

Андрей не стал называть конкретную сумму, но подтвердил минимальную, которую тратит ежемесячно.

"В целом много надо денег. Две тысячи долларов - это минимум", - признался он.

Таким образом, на комфортную жизнь у актера уходит более 87 тысяч гривен.

Фединчик о заработках и расходах (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

На чем зарабатывает Фединчик

С начала полномасштабной войны Андрей служил в ВСУ. Уже в сентябре 2025 года был признан непригодным по состоянию здоровья. Ранее в 2024-м он перенес операцию на позвоночнике.

Актер вернулся к своей профессии, однако пока актерство основным источником дохода назвать не может. Больше всего денег ему приносит другая деятельность.

"Мой основной заработок сейчас - это студии дубляжа и озвучки", - сказал он.


Напомним, у Фединчика есть сын от брака с Наталкой Денисенко. О разрыве пары стало известно в апреле прошлого года. Через некоторое время актрису заметили в объятиях с другим.

Позже она подтвердила, что находится в отношениях с манекенщиком Юрием Савранским. Ранее он поделился планами по поводу свадьбы с актрисой.

США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
