Скандал на "Мисс Вселенная": организатор унизил участницу, а конкурсантки объявили забастовку

Унижение в прямом эфире

Инцидент произошел во время церемонии вручения поясов в Бангкоке, которую транслировали вживую на странице "Мисс Вселенная Таиланд" в Facebook.

Во время события Нават Ицарагрисил, занимающий должность вице-президента по вопросам Азии и Океании в организации "Мисс Вселенная" (MUO), обратился к Фатиме Бош с обвинениями в том, что она якобы проигнорировала спонсорское мероприятие.

Спор быстро вышел из-под контроля: Ицарагрисил назвал участницу "глупой" и потребовал, чтобы она объяснила свое поведение прямо перед публикой.

Когда Бош попыталась ответить, мужчина перебил ее, а затем приказал охране вывести девушку из зала.

Заметно потрясенная, Фатима тихо покинула помещение, после чего за ней последовали другие конкурсантки - в частности действующая "Мисс Вселенная" Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.

Кадры конфронтации мгновенно разлетелись TikTok, Instagram и X (Twitter). Зрители назвали этот поступок "самым смелым моментом в истории конкурса".

Волна поддержки и забастовка

В соцсетях молниеносно появились хэштеги #StandWithMexico, #JusticeForFatima, #MissUniverseThailand, которые стали вирусными во всем мире. Пользователи требовали публичных извинений и отставки Ицарагрисила.

Позже Бош обратилась к журналистам.

"Я действительно люблю Таиланд и уважаю всех. Но то, как со мной обращались, - это проявление неуважения. Я не потерплю унижения", - сказала она.

Ее спокойная реакция и уверенность только усилили симпатию публики, особенно среди поклонников в Латинской Америке.

Реакция "Мисс Вселенная Мексика"

Организация Miss Universe Mexico быстро выступила с заявлением в поддержку своей представительницы.

"То, что произошло сегодня с @fatimaboschfdz в Таиланде, неприемлемо. Ни одна женщина, ни на одной сцене, не заслуживает оскорбления или унижения. Мы твердо верим в ценности, которые пропагандирует "Мисс Вселенная": уважение, достоинство и расширение прав и возможностей", - отметили они.

После этого хэштеги #WeStandWithFatima и #NawatDoesNotRepresentMU стремительно вышли в тренды в Twitter по всей Латинской Америке.

Фатима Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

Позиция организации "Мисс Вселенная"

Через несколько часов после инцидента организация Miss Universe опубликовала собственное официальное заявление из Бангкока.

Там отметили, что MUO "остается преданной принципам уважения, безопасности и сотрудничества" и уже работает над улаживанием конфликта.

"Организация "Мисс Вселенная" подтверждает свою приверженность тесному сотрудничеству с принимающим сообществом, международными партнерами и соответствующими органами власти, чтобы обеспечить безопасную и профессиональную среду для всех делегатов", - говорится в заявлении.

Miss Universe сделала заявление (фото: instagram.com/missuniverse)

Делегация высокого уровня во главе с генеральным директором Марио Букаро отправилась в Таиланд для переговоров и "укрепления сотрудничества" с местными организаторами.