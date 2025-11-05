Скандал на "Міс Всесвіт": організатор принизив учасницю, а конкурсантки оголосили страйк

Приниження в прямому ефірі

Інцидент стався під час церемонії вручення поясів у Бангкоку, яку транслювали наживо на сторінці "Міс Всесвіт Таїланд" у Facebook.

Під час події Нават Іцарагрісіл, що обіймає посаду віцепрезидента з питань Азії та Океанії в організації "Міс Всесвіт" (MUO), звернувся до Фатіми Бош з обвинуваченнями в тому, що вона нібито проігнорувала спонсорський захід.

Суперечка швидко вийшла з-під контролю: Іцарагрісіл назвав учасницю "дурною" та вимагав, щоб вона пояснила свою поведінку просто перед публікою.

Коли Бош спробувала відповісти, чоловік перебив її, а потім наказав охороні вивести дівчину із залу.

Помітно приголомшена, Фатіма тихо залишила приміщення, після чого за нею пішли інші конкурсантки - зокрема чинна "Міс Всесвіт" Вікторія К’єр Тейлвіг із Данії.

Кадри конфронтації миттєво розлетілися TikTok, Instagram та X (Twitter). Глядачі назвали цей вчинок "найсміливішим моментом в історії конкурсу".

Хвиля підтримки й страйк

У соцмережах блискавично з’явилися хештеги #StandWithMexico, #JusticeForFatima, #MissUniverseThailand, які стали вірусними у всьому світі. Користувачі вимагали публічних вибачень і відставки Іцарагрісіла.

Пізніше Бош звернулася до журналістів.

"Я справді люблю Таїланд і поважаю всіх. Але те, як зі мною поводилися, - це прояв неповаги. Я не потерплю приниження”, - сказала вона.

Її спокійна реакція та впевненість лише посилили симпатію публіки, особливо серед шанувальників у Латинській Америці.

Реакція "Міс Всесвіт Мексика"

Організація Miss Universe Mexico швидко виступила із заявою на підтримку своєї представниці.

“Те, що сталося сьогодні з @fatimaboschfdz у Таїланді, неприйнятно. Жодна жінка, на жодній сцені, не заслуговує на образи чи приниження. Ми твердо віримо у цінності, які пропагує "Міс Всесвіт": повага, гідність і розширення прав і можливостей”, - зазначили вони.

Після цього хештеги #WeStandWithFatima та #NawatDoesNotRepresentMU стрімко вийшли в тренди у Twitter по всій Латинській Америці.

Фатіма Бош (фото: instagram.com/fatimaboschfdz)

Позиція організації "Міс Всесвіт"

Через кілька годин після інциденту організація Miss Universe опублікувала власну офіційну заяву з Бангкока.

Там наголосили, що MUO "залишається відданою принципам поваги, безпеки та співпраці" й уже працює над залагодженням конфлікту.

"Організація "Міс Всесвіт" підтверджує свою відданість тісній співпраці з приймаючою спільнотою, міжнародними партнерами та відповідними органами влади, щоб забезпечити безпечне та професійне середовище для всіх делегатів", - йдеться у заяві.

Miss Universe зробила заяву (фото: instagram.com/missuniverse)

Делегація високого рівня на чолі з генеральним директором Маріо Букаро вирушила до Таїланду для переговорів і "зміцнення співпраці" з місцевими організаторами.