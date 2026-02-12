Скандал с дисквалификацией Гераскевича: Кароль, Дорофеева и другие публично поддержали скелетониста

Звезды высказались о скелетонисте

Под постом Гераскевича, в котором он показал свое фото и написал о цене достоинства, можно заметить комментарии от многих публичных персон.

"Мы с тобой, Владислав", - написала фехтовальщица Ольга Харлан .

. "Владислав! Спасибо, чемпион!" - отметил ведущий Руслан Сеничкин .

. "Спасибо вам!" - комментирует пост певица Джамала .

. "Чемпион" - добавила ведущая Маричка Падалко .

. "Спасибо за позицию, честь и достоинство. Для нас ты победитель!" - написал певец Саша Борисенко.

"Когда у человека есть принципы, он всегда выстоит! Честь и уважение, Владислав Гераскевич!" - отметил лидер "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук .

. "Такие, как вы, пишут историю борьбы с несправедливостью. Спасибо Вам!" - написала в комментариях Мария Ефросинина.

Также звезды рассказали о Гераскевиче на своих страницах в Instagram.

"Наш!" - лаконично высказалась Надя Дорофеева.

Stories певицы (скриншот)

"Вся страна вами гордится, уважает и благодарна!!! Это и есть победа", - написала Даша Астафьева.

Stories Даши (скриншот)

А Юла, пиарщица и жена Анатолия Анатолича, отметила, что определенные вещи важнее медалей.

"Спасибо за смелость. Гордимся сильно", - написала она.

Юла о Гераскевиче (скриншот)

"Ты пример! Гордимся и благодарны", - отметила Тина Кароль.

Stories Кароль (скриншот)

Екатерина Усик, жена боксера Александра Усика, "репостнула" карикатурное изображение скандала с Гераскевичем.

Жена Усика поддержала Гераскевича (скриншот)

"Мы с тобой, друг", - написал Тимур Мирошниченко.

Stories ведущего (скриншот)

Что известно о дисквалификации Гераскевича

Накануне старта соревнований Владислав Гераскевич сообщил, что планирует выступать в "шлеме памяти" с портретами украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии.

Владислав Гераскевич (фото: Getty Images)

Международный олимпийский комитет запретил использовать эту экипировку во время тренировок и стартов, сославшись на правила нейтральности и запрет политических и мемориальных демонстраций на спортивной арене. Спортсмена предупредили, что в случае нарушения требований ему грозит дисквалификация.

Гераскевич отказался менять шлем, подчеркивая, что это способ почтить память погибших коллег и привлечь внимание к потерям Украины. В итоге жюри Международной федерации бобслея и скелетона приняло решение не допускать его к старту, а МОК объявил об отзыве аккредитации спортсмена на Играх-2026.