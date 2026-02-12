Скандал с дисквалификацией Гераскевича: Кароль, Дорофеева и другие публично поддержали скелетониста

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич получил немало поддержки после недопуска к старту на зимних Олимпийских играх-2026. Решение о его дисквалификации вызвало волну возмущения, а Тина Кароль, Надя Дорофеева и другие звезды высказались о скандале и встали на сторону скелетониста.
Кто поддержал Гераскевича, рассказывает РБК-Украина.
Больше интересного: все о дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Под постом Гераскевича, в котором он показал свое фото и написал о цене достоинства, можно заметить комментарии от многих публичных персон.
Также звезды рассказали о Гераскевиче на своих страницах в Instagram.
"Наш!" - лаконично высказалась Надя Дорофеева.
"Вся страна вами гордится, уважает и благодарна!!! Это и есть победа", - написала Даша Астафьева.
А Юла, пиарщица и жена Анатолия Анатолича, отметила, что определенные вещи важнее медалей.
"Спасибо за смелость. Гордимся сильно", - написала она.
"Ты пример! Гордимся и благодарны", - отметила Тина Кароль.
Екатерина Усик, жена боксера Александра Усика, "репостнула" карикатурное изображение скандала с Гераскевичем.
"Мы с тобой, друг", - написал Тимур Мирошниченко.
Накануне старта соревнований Владислав Гераскевич сообщил, что планирует выступать в "шлеме памяти" с портретами украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии.
Международный олимпийский комитет запретил использовать эту экипировку во время тренировок и стартов, сославшись на правила нейтральности и запрет политических и мемориальных демонстраций на спортивной арене. Спортсмена предупредили, что в случае нарушения требований ему грозит дисквалификация.
Гераскевич отказался менять шлем, подчеркивая, что это способ почтить память погибших коллег и привлечь внимание к потерям Украины. В итоге жюри Международной федерации бобслея и скелетона приняло решение не допускать его к старту, а МОК объявил об отзыве аккредитации спортсмена на Играх-2026.
Также вас может заинтересовать