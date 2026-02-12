Скандал із дискваліфікацією Гераскевича: Кароль, Дорофєєва та інші публічно підтримали скелетоніста

Зірки висловилися про скелетоніста

Під дописом Гераскевича, в якому він показав своє фото та написав про ціну гідності, можна помітити коментарі від багатьох публічних персон.

"Ми з тобою, Владиславе", - написала фехтувальниця Ольга Харлан .

. "Владиславе! Спасибі, чемпіоне!" - зазначив ведучий Руслан Сенічкін .

. "Дякую вам!" - коментує допис співачка Джамала .

. "Чемпіон" - додала ведуча Марічка Падалко .

. "Дякую за позицію, честь та гідність. Для нас ти переможець!" - написав співак Саша Борисенко.

"Коли в людини є принципи, вона завжди вистоїть! Честь і повага, Владиславе Гераскевичу!" - зауважив лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук .

. "Такі, як ви, пишуть історію боротьби з несправедливістю. Дякую Вам!" - написала в коментарях Марія Єфросиніна.

Також зірки розповіли про Гераскевича на своїх сторінках в Instagram.

"Наш!" - лаконічно висловилася Надя Дорофєєва.

"Вся країна вами пишається, поважає і вдячна!!! Це і є перемога", - написала Даша Астаф'єва.

А Юла, піарниця й дружина Анатолія Анатоліча, наголосила на тому, що певні речі важливіші за медалі.

"Дякуємо за сміливість. Пишаємось сильно", - написала вона.

"Ти приклад! Пишаємось і вдячні", - зазначила Тіна Кароль.

Катерина Усик, дружина боксера Олександра Усика, "репостнула" карикатурне зображення скандалу з Гераскевичем.

"Ми з тобою, друже", - написав Тимур Мірошніченко.

Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича

Напередодні старту змагань Владислав Гераскевич повідомив, що планує виступати у "шоломі пам’яті" з портретами українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.

Владислав Гераскевич (фото: Getty Images)

Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати це екіпірування під час тренувань і стартів, пославшись на правила нейтральності та заборону політичних і меморіальних демонстрацій на спортивній арені. Спортсмена попередили, що у разі порушення вимог йому загрожує дискваліфікація.

Гераскевич відмовився змінювати шолом, наголошуючи, що це спосіб вшанувати пам’ять загиблих колег і привернути увагу до втрат України. У підсумку журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону ухвалило рішення не допускати його до старту, а МОК оголосив про відкликання акредитації спортсмена на Іграх-2026.