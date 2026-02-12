Скандал із дискваліфікацією Гераскевича: Кароль, Дорофєєва та інші публічно підтримали скелетоніста

Український скелетоніст Владислав Гераскевич отримав чимало підтримки після недопуску до старту на зимових Олімпійських іграх-2026. Рішення про його дискваліфікацію викликало хвилю обурення, а Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та інші зірки висловилися про скандал й встали на бік скелетоніста.
Хто підтримав Гераскевича, розповідає РБК-Україна.
Під дописом Гераскевича, в якому він показав своє фото та написав про ціну гідності, можна помітити коментарі від багатьох публічних персон.
Також зірки розповіли про Гераскевича на своїх сторінках в Instagram.
"Наш!" - лаконічно висловилася Надя Дорофєєва.
"Вся країна вами пишається, поважає і вдячна!!! Це і є перемога", - написала Даша Астаф'єва.
А Юла, піарниця й дружина Анатолія Анатоліча, наголосила на тому, що певні речі важливіші за медалі.
"Дякуємо за сміливість. Пишаємось сильно", - написала вона.
"Ти приклад! Пишаємось і вдячні", - зазначила Тіна Кароль.
Катерина Усик, дружина боксера Олександра Усика, "репостнула" карикатурне зображення скандалу з Гераскевичем.
"Ми з тобою, друже", - написав Тимур Мірошніченко.
Напередодні старту змагань Владислав Гераскевич повідомив, що планує виступати у "шоломі пам’яті" з портретами українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.
Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати це екіпірування під час тренувань і стартів, пославшись на правила нейтральності та заборону політичних і меморіальних демонстрацій на спортивній арені. Спортсмена попередили, що у разі порушення вимог йому загрожує дискваліфікація.
Гераскевич відмовився змінювати шолом, наголошуючи, що це спосіб вшанувати пам’ять загиблих колег і привернути увагу до втрат України. У підсумку журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону ухвалило рішення не допускати його до старту, а МОК оголосив про відкликання акредитації спортсмена на Іграх-2026.