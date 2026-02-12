ua en ru
Дисквалификации заслуживают россияне: Зеленский отреагировал на решение МОК

Четверг 12 февраля 2026 14:49
Дисквалификации заслуживают россияне: Зеленский отреагировал на решение МОК Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский осудил решение МОК дисквалифицировать скелетониста Владислава Гераскевича от участия в зимней Олимпиаде-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.

Читайте также: Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026: что известно

По словам президента, решение Международного олимпийского комитета (МОК) противоречит самим принципам олимпийского движения.

"Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. К сожалению, решение МОК дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит о другом. Это точно не о принципах олимпизма, которые основаны на справедливости и поддержке мира", - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил спортсмена за позицию, отметив, что шлем с портретами погибших украинских атлетов является проявлением уважения и памяти.

"Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов - это об уважении и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила", - подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что именно Россия систематически нарушает олимпийские принципы, используя период проведения Игр для ведения войны.

"И сейчас, в 2026-м, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр - полное пренебрежение со стороны России и увеличение ударов ракетами и дронами по нашей энергетике и нашим людям", - заявил глава государства.

Президент сообщил, что за время полномасштабной войны Россия убила 660 украинских атлетов и тренеров, а сотни спортсменов больше не смогут выступать на международных соревнованиях.

В то же время 13 российских спортсменов участвуют в Олимпиаде в Италии под нейтральным флагом.

"Это на Олимпийских играх они под "нейтральными" флагами, а в жизни публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий. И именно они заслуживают дисквалификации", - отметил Зеленский.

"Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость - это больше чем иметь медали", - добавил президент.

Что предшествовало

9 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич вышел на тренировку зимней Олимпиады-2026 в "шлеме памяти". На нем были изображены более 20 украинских спортсменов, убитых российскими оккупантами.

Впоследствии спортсмен сообщил, что Международный олимпийский комитет запретил использование этого шлема во время официальных тренировок и соревнований.

Гераскевич заявил, что намерен обжаловать решение МОК и бороться за право выступать на Играх именно в этом шлеме.

Национальный олимпийский комитет Украины также обратился в МОК с просьбой разрешить спортсмену участвовать в Олимпиаде-2026 в "шлеме памяти", однако получил отказ.

Несмотря на запрет и угрозу дисквалификации, Гераскевич подчеркнул, что продолжит выходить на старт в этом шлеме и во время официальных заездов.

Утром 12 февраля спортсмен провел встречу с президентом МОК Кирсти Ковентри, однако стороны не достигли согласия. После этого Владислава дисквалифицировали перед его первым официальным заездом на Олимпиаде.

Владимир Зеленский
Новости
