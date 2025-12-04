ua en ru
Грецки, О'Нил и другие звезды проведут жеребьевку финала ЧМ-2026: кого выберут в соперники Украине

Четверг 04 декабря 2025 13:57
Грецки, О'Нил и другие звезды проведут жеребьевку финала ЧМ-2026: кого выберут в соперники Украине Фото: Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026 (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена ведущих и почетных гостей церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Когда и где состоится событие

Церемония пройдет 5 декабря в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

По ее итогам будет сформировано 12 групп турнира, по четыре команды в каждой.

Уже известны 42 сборные из 48-ми будущих участниц. Полный состав команд определится в марте 2026 года после завершения межконтинентального и европейского турниров плей-офф.

В стыковых играх примет участие и сборная Украины. В пятницу она узнает своих потенциальных соперников в группе, в случае выхода на ЧМ.

Напомним, что ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Он станет крупнейшим в истории - как по количеству команд, так и по масштабу событий.

Звезды на церемонии жеребьевки

Главными ведущими события станут экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и бывший капитан сборной Англии Рио Фердинанд и известная британская журналистка и телеведущая Саманта Джонсон.

Кроме них, шоу будут вести супермодель Хайди Клум, актер Дэнни Рамирес и американский комик Кевин Гарт.

ФИФА также привлекла ряд всемирно известных спортсменов, которые помогут в проведении жеребьевки:

Том Брэди - семикратный победитель Супербоула (американский футбол)

Уэйн Гретцки - четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и одна из икон мирового хоккея

Аарон Джадж - семикратный участник Матча всех звезд MLB (бейсбол)

Шакил О'Нил - четырехкратный чемпион НБА.

На красной дорожке гостей будет встречать Илай Мэннинг, двукратный чемпион Супербоула в составе "Нью-Йорк Джайентс".

Также запланирована музыкальная программа, в которой выступят Андреа Бочелли, Робби Уильямс и Николь Шерзингер.

Кто покажет церемонию

В Украине жеребьевку финального турнира ЧМ-2026 в прямом эфире можно посмотреть на канале "Супільне Спорт", платформах медиасервиса MEGOGO и на официальном сайте ФИФА.

Ранее мы сообщили, что ФИФА усилит ВАР на чемпионате мира-2026.

Также узнайте, как будут разводить фаворитов в финале ЧМ-2026.

