ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Что известно о Сергее Полунине - артисте балета из Херсона, которого Зеленский лишил гражданства

Вторник 14 октября 2025 16:25
UA EN RU
Что известно о Сергее Полунине - артисте балета из Херсона, которого Зеленский лишил гражданства Сергей Полунин (фото: instagram.com/poluninink)
Автор: Иванна Пашкевич

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства ряда лиц, имеющих паспорта государства-агрессора. Сообщается, что среди них - одесский мэр Геннадий Труханов, бывший нардеп от ОПЗЖ Олег Царев и скандальный балетный танцовщик Сергей Полунин.

Что известно о Полунине и его пророссийских взглядах - рассказывает РБК-Украина.

Херсонец, покоривший Лондон

Сергей Полунин родился в Херсоне, учился в Киевском хореографическом училище, а уже в 2003-м переехал в Лондон.

Там он стремительно покорил мировую сцену и стал самым молодым премьером Лондонского Королевского балета - настоящей легендой своего поколения.

Но мировая слава не удержала его от скандалов. После ухода из Королевского балета Полунин искал себя в разных странах - и, в конце концов, в 2017 году получил паспорт Сербии, а год спустя - гражданство России.

Что известно о Сергее Полунине - артисте балета из Херсона, которого Зеленский лишил гражданстваСергей Полунин (фото: instagram.com/poluninink)

С тех пор он все больше ассоциировался не с искусством, а с политикой. Артист выступал в российских театрах, возглавил Севастопольский театр оперы и балета в оккупированном Крыму и открыто поддерживал путинский режим.

"Татуировка Путина" и любовь к РФ

На груди Полунина - большая татуировка с лицом Путина. А в его публичных выступлениях - восхищение "сильным лидером" и фразы о "благодарности России".

Что известно о Сергее Полунине - артисте балета из Херсона, которого Зеленский лишил гражданстваСергей Полунин (фото: instagram.com/poluninink)

Впрочем, в конце 2024 года в его ритме, кажется, что-то изменилось. Артист заявил, что "его время в России прошло" и что он "выполнил свою миссию".

"Душа не дома. Спасибо за все, что сделала для меня Россия... Но приходит время, когда чувствуешь, что твое место уже не там", - написал Полунин в соцсетях.

После этих слов он уехал из страны. Сейчас путинист живет в Израиле, где, по собственным словам, чувствует себя "спокойнее".

Он даже называет себя "еврейским танцовщиком", сделал тату в виде Звезды Давида на виске и пытается получить израильский паспорт.

Что известно о Сергее Полунине - артисте балета из Херсона, которого Зеленский лишил гражданстваСергей Полунин (фото: instagram.com/poluninink)

Несмотря на смену локации, от пророссийских взглядов артист не отказался.

В соцсетях он продолжает называть себя "защитником русских, Путина и евреев", добавляя, что "любить Россию можно и издалека".

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Сергей Полунин Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Новости
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит