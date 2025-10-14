ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Що відомо про Сергія Полуніна - артиста балету з Херсона, якого Зеленський позбавив громадянства

Вівторок 14 жовтня 2025 16:25
UA EN RU
Що відомо про Сергія Полуніна - артиста балету з Херсона, якого Зеленський позбавив громадянства Сергій Полунін (фото: instagram.com/poluninink)
Автор: Іванна Пашкевич

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства низки осіб, які мають паспорти держави-агресора. Повідомляється, що серед них - одеський мер Геннадій Труханов, колишній нардеп від ОПЗЖ Олег Царьов і скандальний балетний танцівник Сергій Полунін.

Що відомо про Полуніна і його проросійські погляди - розповідає РБК-Україна.

Херсонець, що підкорив Лондон

Сергій Полунін народився у Херсоні, навчався у Київському хореографічному училищі, а вже у 2003-му переїхав до Лондона.

Там він стрімко підкорив світову сцену й став наймолодшим прем’єром Лондонського Королівського балету - справжньою легендою свого покоління.

Та світова слава не втримала його від скандалів. Після відходу з Королівського балету Полунін шукав себе у різних країнах - і, зрештою, у 2017 році отримав паспорт Сербії, а рік потому - громадянство Росії.

Що відомо про Сергія Полуніна - артиста балету з Херсона, якого Зеленський позбавив громадянстваСергій Полунін (фото: instagram.com/poluninink)

З того часу він все більше асоціювався не з мистецтвом, а з політикою. Артист виступав у російських театрах, очолив Севастопольський театр опери та балету в окупованому Криму й відкрито підтримував путінський режим.

"Татуювання Путіна" і любов до РФ

На грудях Полуніна - велике татуювання з обличчям Путіна. А в його публічних виступах - захоплення "сильним лідером" та фрази про "вдячність Росії".

Що відомо про Сергія Полуніна - артиста балету з Херсона, якого Зеленський позбавив громадянстваСергій Полунін (фото: instagram.com/poluninink)

Втім, наприкінці 2024 року у його ритмі, здається, щось змінилося. Артист заявив, що "його час у Росії минув" і що він "виконав свою місію".

"Душа не вдома. Дякую за все, що зробила для мене Росія… Але приходить час, коли відчуваєш, що твоє місце вже не там", - написав Полунін у соцмережах.

Після цих слів він виїхав із країни. Нині путініст живе в Ізраїлі, де, за власними словами, почувається "спокійніше".

Він навіть називає себе "єврейським танцівником", зробив тату у вигляді Зірки Давида на скроні та намагається отримати ізраїльський паспорт.

Що відомо про Сергія Полуніна - артиста балету з Херсона, якого Зеленський позбавив громадянстваСергій Полунін (фото: instagram.com/poluninink)

Попри зміну локації, від проросійських поглядів артист не відмовився.

У соцмережах він продовжує називати себе "захисником росіян, Путіна та євреїв", додаючи, що "любити Росію можна і здалеку".

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сергей Полунин Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу
Новини
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить