Що відомо про Сергія Полуніна - артиста балету з Херсона, якого Зеленський позбавив громадянства

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства низки осіб, які мають паспорти держави-агресора. Повідомляється, що серед них - одеський мер Геннадій Труханов, колишній нардеп від ОПЗЖ Олег Царьов і скандальний балетний танцівник Сергій Полунін.

Що відомо про Полуніна і його проросійські погляди - розповідає РБК-Україна .

Херсонець, що підкорив Лондон

Сергій Полунін народився у Херсоні, навчався у Київському хореографічному училищі, а вже у 2003-му переїхав до Лондона.

Там він стрімко підкорив світову сцену й став наймолодшим прем’єром Лондонського Королівського балету - справжньою легендою свого покоління.

Та світова слава не втримала його від скандалів. Після відходу з Королівського балету Полунін шукав себе у різних країнах - і, зрештою, у 2017 році отримав паспорт Сербії, а рік потому - громадянство Росії.

Сергій Полунін (фото: instagram.com/poluninink)

З того часу він все більше асоціювався не з мистецтвом, а з політикою. Артист виступав у російських театрах, очолив Севастопольський театр опери та балету в окупованому Криму й відкрито підтримував путінський режим.

"Татуювання Путіна" і любов до РФ

На грудях Полуніна - велике татуювання з обличчям Путіна. А в його публічних виступах - захоплення "сильним лідером" та фрази про "вдячність Росії".

Сергій Полунін (фото: instagram.com/poluninink)

Втім, наприкінці 2024 року у його ритмі, здається, щось змінилося. Артист заявив, що "його час у Росії минув" і що він "виконав свою місію".

"Душа не вдома. Дякую за все, що зробила для мене Росія… Але приходить час, коли відчуваєш, що твоє місце вже не там", - написав Полунін у соцмережах.

Після цих слів він виїхав із країни. Нині путініст живе в Ізраїлі, де, за власними словами, почувається "спокійніше".

Він навіть називає себе "єврейським танцівником", зробив тату у вигляді Зірки Давида на скроні та намагається отримати ізраїльський паспорт.

Сергій Полунін (фото: instagram.com/poluninink)

Попри зміну локації, від проросійських поглядів артист не відмовився.

У соцмережах він продовжує називати себе "захисником росіян, Путіна та євреїв", додаючи, що "любити Росію можна і здалеку".