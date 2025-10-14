Бывший Камалии признался, почему не хочет украинский паспорт: "Я пошел нормальным путем"
Бывший муж певицы Камалии, бизнесмен Мохаммад Захур, откровенно объяснил, почему не стремится получить украинское гражданство. Также он рассказал, смогут ли его младшие дочери получить паспорт нашей страны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Захур сказал в интервью Славе Демину.
Какое гражданство у дочерей Камалии и Захура, и почему он не хочет украинский паспорт
Певица и ее бывший-миллиардер воспитывают двух общих дочерей - Арабеллу и Мирабеллу. Девочки учились в британской школе, но летом этого года Камалия забрала их в Украину.
"У них британское (гражданство). Но они могут иметь украинское, в любой момент. Они здесь родились", - рассказал Захур.
"Мне кажется, британский паспорт удобнее. Поэтому мы шли по этому пути", - добавил он.
Бывший муж Камалии (скриншот)
У самого Захура также нет украинского гражданства. И оказалось, что желания стать гражданином нашей страны у него не было.
"Мне кажется, пакистанское гражданство не из лучших. И потом к нему добавить еще и украинское, которое, я считаю, не самое востребованное. Поэтому я пошел нормальным путем, "passport of convenience" - так называем паспорт для удобства", - пояснил он.
Миллиардер получил британское гражданство еще в 2007 году. Он там жил, там у него был завод, но все равно летал к Камалии в Украину. Это не очень нравилось певице, но, объясняет Захур, так он "зарабатывал" себе паспорт.
Кто такой Мохаммед Захур
Захур - пакистанский бизнесмен, который родился 1 августа 1955 года в Карачи. Учился в Донецке, куда приехал еще в 70-х годах по студенческой программе. Именно в Украине начал свою карьеру и бизнес.
Мохаммед был женат на Камалии, они познакомились в начале 2000-х, а в 2003 году поженились. У пары две дочери-близняшки, Арабелла и Мирабелла (родились в 2013 году).
Пара долгое время считалась одной из самых ярких в украинском шоу-бизнесе. Камалия часто подчеркивала, что муж поддерживал ее карьеру певицы и активно занимался благотворительностью вместе с ней. В 2024 году стало известно, что супруги развелись.
