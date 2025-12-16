ua en ru
Популярный TikTok-блогер из Украины получил российское гражданство: о ком речь

Вторник 16 декабря 2025 12:43
UA EN RU
Популярный TikTok-блогер из Украины получил российское гражданство: о ком речь Артур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)
Автор: Иванна Пашкевич

Блогер-миллионник Артур Бабич, который родился в Украине, городе Кривой Рог, заявил о получении гражданства РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал предателя.

По словам инфлюенсера, российский паспорт имеет для него не только юридическое значение, но и символизирует людей и страну, которые он считает своим домом.

В соцсетях Бабич опубликовал фото с новым документом.

Он отметил, что путь к гражданству был сложным, но стал для него важным жизненным опытом.

"Друзья, хочу поделиться важным для меня событием - я получил российский паспорт. Теперь я официально россиянин! Это был непростой путь, но он многому меня научил", - написал сторонник Путина.

Популярный TikTok-блогер из Украины получил российское гражданство: о ком речьАртур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)

Кто такой Артур Бабич

Артур Бабич родился 16 мая 2000 года в селе вблизи Кривого Рога. Его детство прошло в бедной семье: родители развелись, когда ему было пять лет, мать работала на ферме, а отец, армянин по происхождению, уехал из Украины.

Популярный TikTok-блогер из Украины получил российское гражданство: о ком речьАртур Бабич с отцом (фото: instagram.com/ba.bitch_)

В подростковом возрасте Бабич частично присматривал за младшим братом Тимуром.

Сначала он мечтал о карьере футболиста, однако быстро понял, что более быстрые деньги и популярность дают соцсети.

Настоящий взлет произошел благодаря TikTok, где его вирусные видео быстро собрали миллионы просмотров.

Популярный TikTok-блогер из Украины получил российское гражданство: о ком речьАртур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)

Уже в 2020 году Бабич перебрался в Москву и присоединился к российскому TikTok-хаусу Dream Team - проекту, который работал исключительно на российский рынок.

В том же году он начал псевдомузыкальную карьеру, выпуская треки, ориентированные на российскую аудиторию.

Все его ключевые проекты, медийные контакты и заработки были связаны именно с РФ.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Бабич стал для украинцев символом предательства.

Он демонстративно молчал о войне, избегал любых заявлений о российской агрессии и фактически два года делал вид, что ничего не происходит.

В 2022 году Артур уехал из России, однако не по идейным соображениям - впоследствии ему запретили въезд в страну.

Популярный TikTok-блогер из Украины получил российское гражданство: о ком речьАртур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)

В РФ его обвиняли в "дискредитации ВС РФ" после того, как он спел гимн Украины во время стрима.

Впрочем, даже это не помешало ему продолжать публично заигрывать со страной-агрессором.

Находясь в США и Армении, Бабич неоднократно выражал симпатию к России и Путину, а в прошлом году дошел до абсурда - заявил, что не против службы в российской армии.

Свою так называемую "миссию" он цинично формулировал как "примирение украинских и российских детей", игнорируя войну, убийства и разрушенные города.

В сентябре 2024 года блогер открыто заявил, что хочет вернуться в Москву и получить российское гражданство, потому что якобы "всегда мечтал там жить".

В декабре он таки приехал в столицу РФ - в частности, чтобы встретиться со своей девушкой, российским блогером Анной Покров.

Популярный TikTok-блогер из Украины получил российское гражданство: о ком речьАртур Бабич с девушкой (фото: instagram.com/ba.bitch_)

Вскоре после этого Бабич появился возле миграционного центра и сообщил о подаче документов на гражданство.

Вас может заинтересовать:

