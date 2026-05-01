Иран примет участие на ЧМ-2026 в США, - президент FIFA

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что Иран таки примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года и проведет футбольные матчи в США, несмотря на геополитическую напряженность, которая ставит под сомнение участие команды.

Выступая в четверг на Конгрессе FIFA в Ванкувере (Канада), Инфантино затронул вопрос неопределенности, которая возникла после начала авиаударов США и Израиля по Ирану в конце февраля.

"Позвольте мне сразу же подтвердить... что Иран, конечно же, примет участие в чемпионате мира по футболу FIFA 2026. И, конечно же, Иран сыграет в США... потому что мы должны объединиться. Мы должны сплотить людей", - сказал Инфантино, вызвав аплодисменты делегатов.

CNN отмечает, что Иран был единственной из 211 ассоциаций-членов FIFA, которая не была представлена на мероприятии. Причиной стало то, что делегаты решили не приезжать после сообщений о том, что одному из членов их группы было отказано во въезде в Канаду.

Вскоре после этих заявлений президент США Дональд Трамп тоже прокомментировал эту ситуацию.

"Если это сказал Инфантино из FIFA, я не против. Думаю, пусть играют", - сказал Трампа, хотя ранее говорил, что для иранцев было бы "неуместно" соревноваться "за свою жизни и безопасность".

Также издание пишет, что Ирану предстоит сыграть два группового этапа в Инглвуде (штат Калифорния), и один в Сиэтле. Причем первый матч против сборной Новой желании запланирован на 15 июня в Лос-Анджелесе.

Как известно, сборная Ирана не находится в одной группе с командой США, но эти две команды могут встретиться в плей-офф, если займут второе место в своих группах. Самая ранняя встреча может состояться в пятницу 3 июля в Арлингтоне (штат Техас). То есть, всего за день до Дня независимости США.