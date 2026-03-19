ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Динамо" с голами Ярмоленко и Пономаренко уничтожило "Александрию" в УПЛ

15:03 19.03.2026 Чт
2 мин
Киевляне продолжают борьбу за топ-3, а вице-чемпионы прошлого сезона уверенно шагают в Первую лигу
aimg Андрей Костенко
Андрей Ярмоленко (фото ФК "Динамо")

В 21-м туре украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала киевское "Динамо". В прошлом сезоне соперники спорили за "золото" национального первенства, сейчас - решают противоположные задачи.

О том, как завершился поединок действующих чемпионов с вице-чемпионами - сообщает РБК-Украина.

УПЛ, 21-й тур

"Александрия" - "Динамо" - 0:5

Голы: Ярмоленко, 4, Яцик, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83

Быстрое начало от Ярмоленко

Киевляне не стали раскачиваться в матче и уже на 4-й минуте забили первый гол. Отличился Андрей Ярмоленко, который забил свой 119-й гол в УПЛ. В прошлом туре, отправив мяч в ворота "Оболони", он вышел на чистое третье место в историческом списке бомбардиров национального чемпионата. Теперь сделал еще один шаг к рекорду.

Отставание лидера "Динамо" от Сергея Реброва (123 гола) сократилось до четырех точных ударов. А от рекордсмена - Максима Шацких (124) - до пяти.

"Александрия" имела шанс сравнять счет, однако Яде не реализовал выход один на один с Нещеретом. Зато "Динамо" удвоило преимущество: после сейва голкипера на добивании первым сориентировался Яцик - 2:0. Перед перерывом Кампуш мог вернуть интригу, но промахнулся с выгодной позиции.

Победная точка Пономаренко

Во втором тайме преимущество киевлян стало разгромным. На 68-й минуте Назар Волошин воспользовался грубой ошибкой голкипера "Александрии", который опрометчиво оставил ворота, и хладнокровно отправил мяч в сетку после передачи Богдана Редушко.

Вскоре уже сам Редушко отпраздновал знаковое событие: воспользовавшись очередным провалом в защите гостей, молодой вингер забил свой дебютный гол в УПЛ.

Окончательную точку в поединке на 83-й минуте поставил Матвей Пономаренко. Форвард довел счет до 5:0, записав себе в актив девятый мяч в текущем розыгрыше чемпионата. Благодаря этому результату нападающий "Динамо" единолично возглавил бомбардирскую гонку лиги.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
