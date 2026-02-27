Будет нелегко: "Шахтер" получил соперников в плей-офф Лиги конференций

Единственный представитель Украины в еврокубках - донецкий "Шахтер" получил соперника в 1/8 финала Лиги конференций. А также узнал дальнейший путь в турнире, если одолеет первого оппонента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Первый соперник "горняков"

В 1/8 финала подопечные Арды Турана пересекутся с польским "Лехом". Первый матч украинский клуб сыграет 12 марта на выезде. А через неделю (19 марта) проведет повторный, номинально домашний поединок, который также состоится в Польше.

Отметим, что в основном раунде турнира "горняки" проиграли лишь один матч, и именно представителю Польши - варшавской "Легии" (1:2).

Напомним, что обладатели Кубка Украины по итогам этапа лиги заняли в общей таблице шестое место и напрямую вышли в 1/8 финала. "Лех" финишировал 11-м, поэтому играл в стыках. Там поляки прошли финский "КуПС" (2:0, 1:0).

В случае прохода в четвертьфинал соперником команды Турана станет победитель пары "Спарта" (Чехия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды).

Все пары 1/8 финала

"Лех" - "Шахтер"

"Самсунспор" - "Райо Вальекано"

"АЗ Алкмар" - "Спарта" Прага

"Целье" - АЕК Афины

"Кристал Пэлас" - АЕК Ларнака

"Сигма" - "Майнц"

"Фиорентина" - "Ракув"

"Риека" - "Страсбур"

Путь в Лейпциг

Далее соперники будут играть в раундах на выбывание, пока две лучшие команды не сойдутся в финале.

Даты матчей плей-офф ЛК:

1/8 финала: 12 и 19 марта

1/4 финала: 9 и 16 апреля

1/2 финала: 30 апреля и 7 мая

Финал пройдет 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.