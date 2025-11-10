ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Сенсационные результаты второго дня ATP Finals: Синнер и Фриц набирают ход

Понедельник 10 ноября 2025 23:45
UA EN RU
Сенсационные результаты второго дня ATP Finals: Синнер и Фриц набирают ход Янник Синнер (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Янник Синнер и Тейлор Фриц успешно стартовали во втором соревновательном дне Итогового турнира ATP-2025, одержав уверенные победы в своих матчах группового раунда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Фриц не оставил шансов Музетти

В первом матче дня Тейлор Фриц встретился с Лоренцо Музетти, который заменил на турнире Новака Джоковича. Американец сразу взял преимущество, выиграв три гейма подряд в первом сете и завершив его со счетом 6:3.

Второй сет начался аналогично - Фриц сделал брейк на старте и контролировал ход игры, завершив партию 6:4. Ключевыми факторами победы стали 13 сейвов и 28 выигранных мячей в активе американца против 20 у Музетти.

Синнер доминирует над Оже-Альяссима

В центральном матче дня первой ракетки мира Янник Синнера противостоял канадцу Феликсу Оже-Альяссима. Первый сет держал интригу до последнего гейма, однако Синнер реализовал второй брейкпойнт и закрыл партию 7:5.

Во втором сете итальянец полностью контролировал игру, отдав сопернику лишь один гейм и завершив матч 6:1. Хотя канадец сделал больше сейвов и выиграл на один мяч больше по виннерам, Синнер допустил меньше невынужденных ошибок, что стало решающим фактором успеха.

Анонс следующего игрового дня

Третий соревновательный день Итогового турнира ATP-2025 состоится во вторник, 11 ноября.

В группах "Бьорна Борга" и "Джимми Коннорса" сыграют Карлос Алькарас против Тейлора Фрица и Лоренцо Музетти против Алекса де Минора.

Ранее мы сообщили о том, как Виталий Сачко взлетел после сенсаций в обновленном рейтинге теннисистов.

Также читайте, как мужская национальная команда Украины одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
Новости
Как будут отключать свет 11 ноября: графики по регионам
Как будут отключать свет 11 ноября: графики по регионам
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа