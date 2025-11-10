Сенсаційні результати другого дня ATP Finals: Сіннер і Фріц набирають хід

Яннік Сіннер і Тейлор Фріц успішно стартували у другому змагальному дні Підсумкового турніру ATP-2025, здобувши впевнені перемоги у своїх матчах групового раунду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Фріц не залишив шансів Музетті

У першому матчі дня Тейлор Фріц зустрівся з Лоренцо Музетті, який замінив на турнірі Новака Джоковича. Американець відразу взяв перевагу, вигравши три гейми поспіль у першому сеті та завершивши його з рахунком 6:3.

Другий сет розпочався аналогічно - Фріц зробив брейк на старті і контролював хід гри, завершивши партію 6:4. Ключовими факторами перемоги стали 13 сейвів та 28 виграних м'ячів у активі американця проти 20 у Музетті.

Сіннер домінує над Оже-Альяссіма

У центральному матчі дня першої ракетки світу Яннік Сіннера протистояв канадцю Феліксу Оже-Альяссіма. Перший сет тримав інтригу до останнього гейму, проте Сіннер реалізував другий брейкпойнт і закрив партію 7:5.

У другому сеті італієць повністю контролював гру, віддавши супернику лише один гейм і завершивши матч 6:1. Хоча канадець зробив більше сейвів та виграв на один м'яч більше по віннерах, Сіннер допустив менше невимушених помилок, що стало вирішальним фактором успіху.

Анонс наступного ігрового дня

Третій змагальний день Підсумкового турніру ATP-2025 відбудеться у вівторок, 11 листопада.

У групах "Бйорна Борга" та "Джиммі Коннорса" зіграють Карлос Алькарас проти Тейлора Фріца та Лоренцо Музетті проти Алекса де Мінора.