ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Джошуа и Джейк Пол сошлись на весах: с каким весом спортсмены выйдут на ринг в Майами

Пятница 19 декабря 2025 10:55
UA EN RU
Джошуа и Джейк Пол сошлись на весах: с каким весом спортсмены выйдут на ринг в Майами Энтони Джошуа (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и американский боксер и шоумен Джейк Пол официально завершили процедуру взвешивания накануне очного поединка, который состоится в ночь на 20 декабря в США.

Где и когда смотреть бой - сообщает РБК-Украина.

Вес боксеров и условия контракта

Во время официального взвешивания британский тяжеловес Энтони Джошуа продемонстрировал вес 110,4 кг. Его оппонент Джейк Пол оказался существенно легче - приборы зафиксировали показатель в 98,3 кг. Таким образом, разница между соперниками составила более 12 килограммов.

Стоит отметить, что Джошуа успешно уложился в лимиты, прописанные в соглашении на бой. Согласно контрактным обязательствам, максимальный вес британца не должен был превышать отметку в 111,1 кг.

Известно, что к тренировочному процессу британца присоединилась команда Усика, которая помогала ему готовиться к предстоящему бою.

Также мы писали, что Джошуа и Фьюри договорились о мега-бое в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Энтони Джошуа
Новости
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Аналитика
"Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС