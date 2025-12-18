ua en ru
Усик "посвятил" Джошуа в козаки: подарок с подтекстом и урок истории (видео)

Четверг 18 декабря 2025 19:35
Усик "посвятил" Джошуа в козаки: подарок с подтекстом и урок истории (видео) Фото: Энтони Джошуа и Александр Усик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сделал оригинальный подарок своему бывшему сопернику - Энтони Джошуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Оксаны Гнатишин.

Вышиванка и разговор об истории

Украинский боксер подарил Джошуа вышиванку, на спине которой изображен силуэт украинского козака.

По словам Усика, этот образ олицетворяет воинов, которые еще в XVII веке защищали свою землю и свободу. Во время встречи чемпион коротко рассказал британцу о козацких традициях и историческом значении символа.

Жест уважения и спортивного братства

Подарок стал знаком взаимного уважения между спортсменами, которые дважды встречались на ринге.

Напомним, что в сентябре 2021 года украинец победил соперника в Лондоне и отобрал у него титулы WBA, WBO и IBF. А затем, в августе 2022-го, подтвердил свое преимущество в реванше, который состоялся в аравийской Джидде.

Ранее Усик уже появлялся на публике в похожей вышиванке - красного цвета, с образом Героя Украины Александра Мациевского.

Подготовка Джошуа к бою с Полом

Джошуа в ночь с 19 на 20 декабря (по киевскому времени) проведет поединок против блогера Джейка Пола в Майами (США).

Известно, что к тренировочному процессу британца присоединилась команда Усика, которая помогала ему готовиться к предстоящему бою.

Ранее мы сообщили, что оккупационные "власти" Крыма конфисковали имущество Усика.

Также мы писали, что Джошуа и Фьюри договорились о мега-бое в 2026 году.

Бокс Александр Усик Энтони Джошуа
