Безумный автогол вывел "Шахтер" в четвертьфинал Лиги конференций: с кем "горняки" будут играть дальше (видео)

После уверенной победы на выезде (3:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги конференций, донецкий "Шахтер" принимал польский "Лех" в номинально домашнем матче в Кракове. Обеспечив себе приемлемый результат, "горняки" шагают в еврокубках дальше.

Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч

"Шахтер" - "Лех" - 1:2 (первая игра - 3:1)

Голы: Жоау Моутиньо, 67 (автогол) - Исхак, 13, 45+7 (с пенальти)

Катастрофа первого тайма

"Шахтер", чувствуя преимущество, начал матч спокойно и солидно. "Горняки" контролировали мяч, сковывая действия соперников в центре активным прессингом. Такое развитие ничего плохого для украинского клуба не предвещало. Однако...

Уже на 13-й минуте украинцы пропустили. Гол возник из ничего. Очередной заброс на правый фланг от "Леха" завершился навесом Исмахила в штрафную на голову Исхаку: главный бомбардир чемпионов Польши выбежал из-за спины Грама и переправил мяч в ворота. Так, уже в самом начале преимущество "Шахтера" по сумме двух матчей стало минимальным.

После нелогичного гола "Шахтер" продолжал контролировать ситуацию. В середине тайма подопечные Арды Турана имели неплохие возможности забить, но Элиас и Очеретько ими не воспользовались.

А вот финальный в тайме всплеск "Леха" принес результат. Сначала Тордарсон опасно пробил под перекладину - Ризнык перевел мяч на угловой. А после подачи этого стандарта мяч попал в выставленную руку Элиаса. Арбитр, после проверки эпизода на ВАР, назначил пенальти. Исхак с "точки" оформил дубль.

0:2 - после первого тайма, в течение которого "Шахтер" не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.

Спасительный автогол

Второй тайм команды начали с чистого листа: общий счет противостояния был равным - 3:3.

И уже в начале второй половины у ворот "горняков" возникла очень неприятная ситуация. "Лех" в течение одной атаки нанес четыре удара по воротам "Шахтера" - Ризнык и защитники едва отбились, но третий гол был очень близко.

Он таки произошел, когда мяч оказался в воротах "оранжево-черных" на 58-й минуте, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

В промежутках между этими эпизодами "Шахтер" контролировал игру, но взломать плотную оборону "Леха" не мог. Помог случай: на 67-й минуте, после навеса Невертона, мяч коснулся двух защитников и вратаря "Леха" и таки оказался в воротах - 1:2. Благодаря такому безумному автоголу украинский клуб снова вышел вперед по сумме двух матчей.

Далее пошла нервная игра, в которой моменты имели обе команды. На 84-й минуте закрывать дело должен был Невертон. Бразилец с близкого расстояния пробивал в ближний угол, но не попал в ворота. А в компенсированное время, после очередного выпада Исхака уже очень повезло "Шахтеру".

Что дальше

"Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где его следующим соперником будет "АЗ Алкмар". Клуб из Нидерландов уверенно прошел пражскую "Спарту" - 2:1 и 4:0. Матчи состоятся 9 и 16 апреля.