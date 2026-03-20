ua en ru
Пт, 20 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Безумный автогол вывел "Шахтер" в четвертьфинал Лиги конференций: с кем "горняки" будут играть дальше (видео)

00:02 20.03.2026 Пт
3 мин
Донецкий клуб потерпел первое поражение в 2026 году, однако продолжил путь в еврокубках
aimg Андрей Костенко
"Шахтер" тяжело прошел "Лех" (фото: ФК "Шахтер")

После уверенной победы на выезде (3:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги конференций, донецкий "Шахтер" принимал польский "Лех" в номинально домашнем матче в Кракове. Обеспечив себе приемлемый результат, "горняки" шагают в еврокубках дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Читайте также: Лунин будет спасать "Реал" в решающих матчах: Куртуа получил диагноз-приговор

Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч

"Шахтер" - "Лех" - 1:2 (первая игра - 3:1)

Голы: Жоау Моутиньо, 67 (автогол) - Исхак, 13, 45+7 (с пенальти)

Катастрофа первого тайма

"Шахтер", чувствуя преимущество, начал матч спокойно и солидно. "Горняки" контролировали мяч, сковывая действия соперников в центре активным прессингом. Такое развитие ничего плохого для украинского клуба не предвещало. Однако...

Уже на 13-й минуте украинцы пропустили. Гол возник из ничего. Очередной заброс на правый фланг от "Леха" завершился навесом Исмахила в штрафную на голову Исхаку: главный бомбардир чемпионов Польши выбежал из-за спины Грама и переправил мяч в ворота. Так, уже в самом начале преимущество "Шахтера" по сумме двух матчей стало минимальным.

После нелогичного гола "Шахтер" продолжал контролировать ситуацию. В середине тайма подопечные Арды Турана имели неплохие возможности забить, но Элиас и Очеретько ими не воспользовались.

А вот финальный в тайме всплеск "Леха" принес результат. Сначала Тордарсон опасно пробил под перекладину - Ризнык перевел мяч на угловой. А после подачи этого стандарта мяч попал в выставленную руку Элиаса. Арбитр, после проверки эпизода на ВАР, назначил пенальти. Исхак с "точки" оформил дубль.

0:2 - после первого тайма, в течение которого "Шахтер" не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.

Спасительный автогол

Второй тайм команды начали с чистого листа: общий счет противостояния был равным - 3:3.

И уже в начале второй половины у ворот "горняков" возникла очень неприятная ситуация. "Лех" в течение одной атаки нанес четыре удара по воротам "Шахтера" - Ризнык и защитники едва отбились, но третий гол был очень близко.

Он таки произошел, когда мяч оказался в воротах "оранжево-черных" на 58-й минуте, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

В промежутках между этими эпизодами "Шахтер" контролировал игру, но взломать плотную оборону "Леха" не мог. Помог случай: на 67-й минуте, после навеса Невертона, мяч коснулся двух защитников и вратаря "Леха" и таки оказался в воротах - 1:2. Благодаря такому безумному автоголу украинский клуб снова вышел вперед по сумме двух матчей.

Далее пошла нервная игра, в которой моменты имели обе команды. На 84-й минуте закрывать дело должен был Невертон. Бразилец с близкого расстояния пробивал в ближний угол, но не попал в ворота. А в компенсированное время, после очередного выпада Исхака уже очень повезло "Шахтеру".

Что дальше

"Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где его следующим соперником будет "АЗ Алкмар". Клуб из Нидерландов уверенно прошел пражскую "Спарту" - 2:1 и 4:0. Матчи состоятся 9 и 16 апреля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
Аналитика
