ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лунин будет спасать "Реал" в решающих матчах сезона: Куртуа получил диагноз-приговор

16:34 19.03.2026 Чт
2 мин
Судьба мадридского дерби в Ла Лиге и четвертьфинала ЛЧ с "Баварией" - в руках украинца
aimg Андрей Костенко
Тибо Куртуа и Андрей Лунин (фото: Getty Images)

Основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил серьезную травму, которая выбила его из строя на длительный срок. Теперь судьба чемпионства в Ла Лиге и выступления в Лиге чемпионов оказалась в руках украинского вратаря Андрея Лунина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание AS.

Читайте также: "Это нелегко": тренер "Реала" публично обратился к Лунину после битвы с "Сити"

Что случилось с Куртуа

Бельгийский голкипер травмировался во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Сначала было подозрение только на растяжение, однако углубленное обследование выявило у 33-летнего бельгийца разрыв мышцы правой ноги. По предварительным прогнозам, на восстановление вратарю понадобится около шести недель. Поэтому возвращение Куртуа в общую группу ожидается не раньше начала мая.

Испытание для Лунина

На этот период роль основного голкипера "бланкос" перейдет к Лунину. Украинец уже продемонстрировал готовность к серьезным вызовам, удачно войдя в игру против "Сити" - за один тайм он совершил три сейва и сохранил ворота "сухими".

Впереди Лунина ждет самый горячий отрезок сезона - март и апрель. В частности:

  • Мадридское дерби против "Атлетико" в Ла Лиге.
  • Оба матча 1/4 финала ЛЧ против мюнхенской "Баварии".
  • Решающие поединки чемпионата Испании, включая возможное участие в Класико против "Барселоны".

Украинец в сезоне-2025/26

Украинский голкипер в этом сезоне был основным лишь в трех матчах: в двух поединках Кубка Испании - против "Талаверы" и "Альбасете", а также против греческого "Олимпиакоса" - в Лиге чемпионов.

В этих поединках Лунин пропустил восемь голов. Для сравнения, Куртуа провел в этом сезоне 41 матч - больше всего в команде.

Ранее мы сообщали, что футболист из чемпионата Англии не поможет сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Реал Андрей Лунин Чемпионат Испании
Новости
