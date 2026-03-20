Шалений автогол вивів "Шахтар" у чвертьфінал Ліги конференцій: з ким "гірники" гратимуть далі (відео)

00:02 20.03.2026 Пт
3 хв
Донецький клуб зазнав першої поразки у 2026 році, проте продовжив шлях у єврокубках
aimg Андрій Костенко
"Шахтар" важко пройшов "Лех" (фото: ФК "Шахтар")

Після впевненої перемоги на виїзді (3:1) у першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги конференцій, донецький "Шахтар" приймав польський "Лех" у номінально домашньому матчі у Кракові. Забезпечивши собі прийнятний результат, "гірники" крокують в єврокубках далі.

Читайте також: Лунін рятуватиме "Реал" у вирішальних матчах: Куртуа отримав діагноз-вирок

Ліга конференцій, 1/8 фіналу, матч-відповідь

"Шахтар" – "Лех" – 1:2 (перша гра – 3:1)

Голи: Жоау Моутінью, 67 (автогол) – Ісхак, 13, 45+7 (з пенальті)

Катастрофа першого тайму

"Шахтар", відчуваючи перевагу, розпочав матч спокійно та солідно. "Гірники" контролювали м'яч, сковуючи дії суперників у центрі активним пресингом. Такий розвиток нічого поганого для українського клубу не передвіщав. Проте…

Вже на 13-й хвилині українці пропустили. Гол виник з нічого. Чергове закидання на правий фланг від "Леха" завершилося навісом Ісмахіла у штрафний на голову Ісхаку: головний бомбардир чемпіонів Польщі вибіг з-за спини Грама та переправив м'яч у ворота. Так, вже на самому початку перевага "Шахтаря" за сумою двох матчів стала мінімальною.

Після нелогічного голу "Шахтар" продовжував контролювати ситуацію. У середині тайму підопічні Арди Турана мали непогані можливості забити, але Еліас та Очеретько ними не скористалися.

А от фінальний у таймі сплеск "Леха" приніс результат. Спочатку Тордарсон небезпечно пробив під поперечину – Різник перевів м'яч на кутовий. А після подачі цього стандарту м'яч влучив у виставлену руку Еліаса. Арбітр, після перевірки епізоду на ВАР, призначив пенальті. Ісхак з "точки" оформив дубль.

0:2 – після першого тайму, протягом якого "Шахтар" не завдав жодного удару у площину воріт суперника.

Рятівний автогол

Другий тайм команди почали з чистого аркушу: загальний рахунок протистояння був рівним – 3:3.

І вже на початку другої половини біля воріт "гірників" виникла дуже неприємна ситуація. "Лех" протягом однієї атаки наніс чотири удари по воротам "Шахтаря" – Різник та захисники ледь відбилися, але третій гол був дуже близько.

Він таки стався, коли м'яч опинився у воротах "помаранчево-чорних" на 58-й хвилині, проте арбітр відмінив взяття воріт через офсайд.

У проміжках між цими епізодами "Шахтар" контролював гру, але зламати щільну оборону "Леха" не міг. Допоміг випадок: на 67-й хвилині, після навісу Невертона, м'яч торкнувся двох захисників та воротаря "Леха" і таки опинився у воротах – 1:2. Завдяки такому шаленому автоголу український клуб знову вийшов уперед за сумою двох матчів.

Далі пішла нервова гра, у якій моменти мали обидві команди. На 84-й хвилині закривати справу мав Невертон. Бразилець із близької відстані пробивав у ближній кут, але не влучив у ворота. А в компенсований час, після чергового випаду Ісхака вже дуже пощастило "Шахтарю".

Що далі

"Шахтар" вийшов у чвертьфінал Ліги конференцій, де його наступним суперником буде "АЗ Алкмар". Клуб з Нідерландів впевнено пройшов празьку "Спарту" - 2:1 та 4:0. Матчі відбудуться 9 та 16 квітня.

Також дізнайтеся, як "Динамо" з голами Ярмоленка та Пономаренка знищило "Олександрію" в УПЛ.

Провал на 90 мільярдів: чим закінчився саміт лідерів ЄС для України та чи є "план Б"
Провал на 90 мільярдів: чим закінчився саміт лідерів ЄС для України та чи є "план Б"
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО