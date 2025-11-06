"Развод сыграл в плюс". Актер Суровцев о втором шансе в любви и пополнении в семье

Актер Алексей Суровцев поделился подробностями отношений с женой Ксенией. Они прошли сквозь разрыв, но в конце концов смогли воссоединиться и даже поженились во второй раз.

В интервью РБК-Украина Суровцев рассказал о втором шансе в любви и возможности пополнения в семье.

Что сказал Суровцев о спасении отношений

"Нужно слушать только себя. Не нужно идти на поводу - что скажет мама, что подумает папа, соседи и так далее. Если тебе комфортно с этим человеком, то окей. Если есть какие-то проблемы, то нужно постоянно разговаривать, не молчать", - отметил он.

В то же время расставание не всегда означает конец. По словам Алексея, оно может принести пользу.

"Но если становится невыносимо, то не стоит терпеть. И, возможно, то самое расставание на некоторое время окажет тебе услугу. В любом случае мы все сделали какие-то выводы из этого развода. Он сыграл нам в плюс", - поделился он.

Как известно, Алексей и Ксения даже после разрыва поддерживали общение. У пары сильная эмоциональная связь, что в итоге позволило воссоединиться.

"У нас настолько сильная эмоциональная связь, что когда что-то случалось, хотелось рассказать именно ей, а ей хотелось рассказать именно мне. Мы до этого 15 лет были вместе. Это немало. Ты понимаешь, что этот человек тебя понимает. Ты готов послушать его совет", - рассказал актер.

Он также отметил, что в отношениях были недосказанности, с которыми на период расставания они не смогли справиться.

"Не смогли тогда найти в себе мудрость, чтобы договориться и поговорить", - пояснил он.

Однако уже через несколько лет после разрыва они снова сошлись. В сентябре 2023 года Алексей и Ксения поженились во второй раз. Разрыв дал им возможность переосмыслить совместную жизнь и сделать выводы, а теперь они думают о детях.

"Мы работаем над этим", - поделился актер.

Хотя война многих заставляет иначе смотреть на безопасность и будущее, Суровцев вызовов не боится.

"Я нейтрально к этому отношусь. Если нам нужно умереть, то мы умрем. Ходить и каждый день бояться - это не про меня. Вообще об этом даже не думаю", - подытожил звезда сериала "КОД".

Звезда сериала "КОД" с женой (фото: пресс-служба)

Напомним, Алексей Суровцев - украинский актер, хореограф, и зоозащитник.

Родился 27 апреля 1982 года в городе Днепр. Во время полномасштабной войны начал активно заниматься волонтерством и спасением животных из опасных регионов.

Открыл собственный приют для животных, зоомагазин, а теперь строит "Котопарк", который планирует превратить в центр психологической помощи с помощью фелинотерапии.