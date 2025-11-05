"Моя цель - не конфликт". Полякова сделала новое заявление о Нацотборе

Оля Полякова снова высказалась относительно ситуации вокруг Национального отбора на "Евровидение-2026". Артистка подчеркнула, что ее цель - не ссора.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Поляковой журналу Insider.

Что сказала Полякова о Нацотборе

Она заявила, что не планирует сдаваться и продолжит поднимать тему об изменениях правил национального отбора на конкурс "Евровидение".

"Для меня это - не просто об участии в конкурсе. Это о справедливости. Я не хочу, чтобы Нацотбор был полем личных симпатий или прицепленных ярлыков. Если мы трактуем культуру как смыслы, то они должны быть честными", - сказала она.

Певица подчеркнула, что подала заявку не ради себя, а чтобы "защитить право других не быть "вычеркнутыми" из истории из-за старых контекстов".

"Баланс возможен только тогда, когда мы признаем сложность жизни. Люди ошибаются, оказываются в разных обстоятельствах, но главное - что они делают сейчас и на чьей стороне сегодня", - отметила она.

Что сказала Полякова о Нацотборе (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Артистка также прокомментировала решение Общественного не менять правила. Она подчеркнула, что не стремится к конфликту, но и молчать не собирается.

"Я не из тех, кто будет молчать, если видит несправедливость. Но моя цель - не конфликт, а диалог. Если меня не услышат сегодня, я озвучу это завтра. Потому что вопрос не во мне, а в том, каким будет будущее у всех нас. Мы или строим систему, где есть развитие, диалог, доверие, или остаемся в системе наказаний", - пояснила она.

Полякова высказалась о Нацотборе (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Что известно о Поляковой и скандале с Нацотбором

В октябре певица феерично заявила, что подает заявку на песенный конкурс. Она обратилась к Общественному с просьбой изменить правила, которые не позволяют участие артистам, которые после российского вторжения в 2014 году продолжали выступать в РФ. Даже пригрозила судом.

Вещатель ответил на просьбу артистки, отметив, что дата начала войны является неизменной и не может быть сдвинутой из-за личных историй или заслуг. Кроме того, срок подачи заявок уже был начат на момент обращения, что также делает невозможным любые изменения.

Затем продюсер певицы Михаил Ясинский отреагировал критически. Они даже направили жалобу в Европейский вещатель и пригрозили последствиями.