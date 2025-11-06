ua en ru
"Розлучення зіграло в плюс". Актор Суровцев про другий шанс у коханні та поповнення в родині

Четвер 06 листопада 2025 09:20
"Розлучення зіграло в плюс". Актор Суровцев про другий шанс у коханні та поповнення в родині Олексій Суровцев зізнався, що хоче стати татом (фото: пресслужба)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Актор Олексій Суровцев поділився подробицями стосунків з дружиною Ксенією. Вони пройшли крізь розрив, але зрештою змогли возз'єднатися та навіть одружилися вдруге.

В інтерв'ю РБК-Україна Суровцев розповів про другий шанс у коханні та можливість поповнення в родині.

Що сказав Суровцев про порятунок стосунків

"Потрібно слухати лише себе. Не потрібно йти на поводу - що скаже мама, що подумає тато, сусіди й таке інше. Якщо тобі комфортно з цією людиною, то окей. Якщо є якісь негаразди, то потрібно постійно розмовляти, не мовчати", - зазначив він.

Водночас розставання не завжди означає кінець. За словами Олексія, воно може принести користь.

"Але якщо стає нестерпно, то не варто терпіти. І, можливо, те саме розставання на деякий час зробить тобі послугу. В будь-якому разі ми всі зробили якісь висновки з цього розлучення. Воно зіграло нам в плюс", - поділився він.

&quot;Розлучення зіграло в плюс&quot;. Актор Суровцев про другий шанс у коханні та поповнення в родині

Як відомо, Олексій та Ксенія навіть після розриву підтримували спілкування. У пари сильний емоційний зв'язок, що зрештою дозволив возз'єднатися.

"У нас настільки сильний емоційний зв’язок, що коли щось траплялося, хотілося розповісти саме їй, а їй хотілося розповісти саме мені. Ми до того 15 років були разом. Це немало. Ти розумієш, що ця людина тебе розуміє. Ти готовий послухати її пораду", - розповів актор.

Він також зазначив, що в стосунках були недомовленості, з якими на період розставання вони не змогли впоратися.

"Не змогли тоді знайти в собі мудрість, щоб домовитись та поговорити", - пояснив він.

Проте вже за кілька років після розриву вони знову зійшлися. У вересні 2023 року Олексій та Ксенія одружилися вдруге. Розрив дав їм змогу переосмислити спільне життя та зробити висновки, а тепер вони думають про дітей.

"Ми працюємо над цим", - поділився актор.

Хоча війна багатьох змушує інакше дивитися на безпеку та майбутнє, Суровцев викликів не боїться.

"Я нейтрально до цього ставлюся. Якщо нам потрібно померти, то ми помремо. Ходити й кожного дня боятися - це не про мене. Взагалі про це навіть не думаю", - підсумував зірка серіалу "КОД".

&quot;Розлучення зіграло в плюс&quot;. Актор Суровцев про другий шанс у коханні та поповнення в родиніЗірка серіалу "КОД" з дружиною (фото: пресслужба)

Нагадаємо, Олексій Суровцев - український актор, хореограф, та зоозахисник.

Народився 27 квітня 1982 року в місті Дніпро. Під час повномасштабної війни почав активно займатися волонтерством та порятунком тварин з небезпечних регіонів.

Відкрив власний притулок для тварин, зоомагазин, а тепер будує "Котопарк", який планує перетворити на центр психологічної допомоги за допомогою фелінотерапії.

