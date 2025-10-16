Раскрыта причина смерти Дайан Китон: семья озвучила диагноз
Американская актриса, обладательница "Оскара" Дайан Китон умерла 11 октября в возрасте 79 лет. Стало известно, какая болезнь унесла жизнь звезды.
Как сообщает РБК-Украина, об этом ее семья рассказала в комментарии People.
От чего умерла Дайан Китон
Родные актрисы сообщила, что она умерла от пневмонии 11 октября. Они выразили благодарность людям за поддержку в трудное время.
"Семья Китон очень благодарна за чрезвычайные сообщения любви и поддержки, которые они получили в течение последних нескольких дней от имени своей любимой Дайан, которая умерла от пневмонии 11 октября", - говорится в заявлении.
Близкие также поделились щемящими воспоминаниями о Китон и призвали делать благотворительные пожертвования в поддержку животных, которых она очень любила.
"Она любила животных и неизменно поддерживала бездомных, поэтому любые пожертвования в ее память местному банку еды или приюту для животных будут замечательным и очень благодарным чествованием ее памяти", - заявили они.
Причина смерти звезды "Энни Холл" (фото: Getty Images)
Что известно о смерти Дайан Китон
Звезды фильмов "Крестный отец" и "Энни Холл" не стало 11 октября. На момент трагической новости информации о ее проблемах со здоровьем не было.
Через несколько дней стало известно, что в день смерти Дайан позвонила в службу 911, когда ей внезапно стало плохо. Несмотря на усилия медиков, жизнь актрисы спасти не удалось.
Краткая биография Дайан Китон
Она родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Интерес к сцене и актерству проявляла с детства.
Прославилась благодаря ролям в фильмах "Крестный отец", "Энни Холл", который принес "Оскар", "Красные", "Комната Марвина" и "Что-то да отдашь".
Китон не была замужем, встречалась с Вуди Алленом, Уорреном Битти и Аль Пачино. Имела двух усыновленных детей - дочь Декстер и сына Дюка.
