Дайан Китон перед смертью позвонила в 911: что известно о последних минутах жизни звезды

После смерти Дайан Китон появляются новые подробности, которые проливают свет на ее последние часы. Звезда фильмов "Крестный отец", "Энни Холл" и "Клуб первых жен" умерла в возрасте 79 лет, но перед смертью успела самостоятельно обратиться за помощью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TMZ .

Какими были последние минуты жизни Дайан Китон

Как сообщает издание, артистка позвонила в службу 911, когда ей внезапно стало плохо.

На записи разговора, которую обнародовали журналисты, слышно, как диспетчер говорит: "Спасательная служба 19, человеку плохо", после чего называет адрес Китон.

Спасатели прибыли на место за считанные минуты, но, несмотря на все усилия медиков, жизнь актрисы спасти не удалось.

Семья подтвердила изданию People, что Дайан Китон ушла из жизни утром 11 октября.

Дайан Китон (фото: Getty Images)

Ее смерть стала шоком даже для близких - по словам друзей, актриса выглядела полной энергии и не жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем.

Последний период жизни актриса провела рядом с семьей, стараясь не привлекать к себе внимание.

Детали ее состояния здоровья оставались тайной даже для многих друзей, которые лишь впоследствии узнали о сложностях, через которые она проходила.

Близкая подруга, автор песен и обладательница "Оскара" Кэрол Байер Сейгер, рассказала, что видела Дайан незадолго до трагедии.

По ее словам, актриса сильно похудела и выглядела истощенно, но сохраняла спокойствие и хорошее настроение.

Дополнительного стресса добавил пожар в Лос-Анджелесе, который повредил дом Китон. Некоторое время она жила в Палм-Спрингс, где восстанавливалась после пережитого.

Дайан Китон (фото: Getty Images)

После возвращения в Лос-Анджелес, по словам друзей, Дайан выглядела ослабленной, однако продолжала работать и оставалась активной.

Неизвестные причины смерти

Официальная причина смерти актрисы пока не обнародована. Однако, по данным New York Post, в предыдущих интервью Китон упоминала о проблемах со здоровьем - в частности, борьбу с раком кожи и расстройство пищевого поведения.

В разговоре с Los Angeles Times в 2015 году Дайан откровенно говорила, что рак кожи был в ее семье поколениями.

"Моя тетя перенесла тяжелую форму болезни, мой отец и брат также боролись с раком кожи. Это напоминание о том, насколько важно беречь себя - и всегда пользоваться солнцезащитным кремом", - рассказывала она.