Розкрито причину смерті Даян Кітон: родина озвучила діагноз

Американська акторка, володарка "Оскара" Даян Кітон померла 11 жовтня у віці 79 років. Стало відомо, яка хвороба забрала життя зірки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це її родина розповіла в коментарі People .

Від чого померла Даян Кітон

Рідні актриси повідомила, що вона померла від пневмонії 11 жовтня. Вони висловили вдячність людям за підтримку в тяжкий час.

"Родина Кітон дуже вдячна за надзвичайні повідомлення любові та підтримки, які вони отримали протягом останніх кількох днів від імені своєї коханої Даян, яка померла від пневмонії 11 жовтня", - йдеться в заяві.

Близькі також поділилися щемливими спогадами про Кітон та закликали робити благодійні пожертви на підтримку тварин, яких вона дуже любила.

"Вона любила тварин і незмінно підтримувала бездомних, тому будь-які пожертви на її пам'ять місцевому банку їжі або притулку для тварин будуть чудовим і дуже вдячним вшануванням її пам'яті", - заявили вони.

Причина смерті зірки "Енні Голл" (фото: Getty Images)

Що відомо про смерть Даян Кітон

Зірки фільмів "Хрещений батько" та "Енні Голл" не стало 11 жовтня. На момент трагічної новини інформації про її проблеми зі здорв'я не було.

За кілька днів стало відомо, що в день смерті Даян зателефонувала до служби 911, коли їй раптово стало зле. Попри зусилля медиків, життя акторки врятувати не вдалося.

Коротка біографія Даян Кітон

Вона народила 5 січня 1946 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Цікавість до сцени та акторства проявляла з дитинства.

Прославилася завдяки ролям у фільмах "Хрещений батько", "Енні Голл", який приніс "Оскар", "Червоні", "Кімната Марвіна" та "Щось та віддаси".

Кітон не була одружена. Зустрічалася з Вуді Алленом, Ворреном Бітті та Аль Пачіно. Мала двох усиновлених дітей - дочку Декстер і сина Дюка.