ROXOLANA впервые стала мамой и рассекретила имя ребенка
Украинская певица Roxolana, настоящее имя которой Роксолана Сирота, порадовала своих поклонников радостной новостью - она впервые стала мамой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
ROXOLANA стала мамой
В среду, 5 ноября, она опубликовала фото с новорожденной дочерью, которую назвала Софией. Когда именно случилось радостное событие, певица не уточнила.
"Добро пожаловать, София", - лаконично написала она.
ROXOLANA рассекретила имя дочери (фото: instagram.com/roxolanas)
Как отреагировали в сети
Фолловеры певицы, среди которых много украинских знаменитостей, тут же принялись комментировать ее пост:
- "Поздравляю", - написал Монатик
- "Какое счастье! Красавицы. Поздравляю", - отметила Джамала
- "Мои поздравления", - написала певица Kola
- "Фантастическая новость! Поздравляем вас невероятные девушки", - написала супруга Монатика Ирина
- "Самые теплые поздравления! Это самое прекрасное, что может случиться! Искренне поздравляю", - отметила Наталка Карпа
- "Я вас поздравляю", - написала Даша Квиткова
- "Поздравления", - отметила Надя Дорофеева
- "Мои поздравления. Это счастье неземное", - написала MamaRika
- "Поздравляем маленькую Софию в этом мире! Легкого молочка", - написала Маша Ефросинина.
ROXOLANA во время беременности (фото: instagram.com/roxolanas)
Что известно про ROXOLANA
Родилась во Львове, но детство и подростковые годы провела в Киеве. Окончила Киевский университет им. Шевченко.
В 2019 году участвовала в телевизионном шоу "Голос країни-9" и снималась в сериале "Черговий лікар".
Летом 2021 года Roxolana создала артпроект Ukraine is, объединивший современную музыку и украинскую поэзию.
Проект включал песни и клипы на слова Лины Костенко, Юрия Издрыка, Ивана Франко, Михаила Семенко и других, а героями клипов стали Нина Матвиенко, группа Kazka, режиссер Ахтем Сеитаблаев и художник Анатолий Криволап.
В сентябре 2021 года издание Muzvar номинировало Roxolana на премию в категории "New Breath: лучшие новые имена попмузыки".
Она также попала в шортлист национального отбора "Евровидение-2022", где заняла 4 место в борьбе за право представить Украину на конкурсе.
Известно, что певица несколько лет находится в близких отношениях с мужчиной, но не показывает его в соцсетях. По словам исполнительницы, она не афиширует свои отношения из-за уважения личного пространства своего мужа, который не хочет быть публичным.
ROXOLANA (фото: instagram.com/roxolanas)
