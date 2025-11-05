ua en ru
ROXOLANA впервые стала мамой и рассекретила имя ребенка

Среда 05 ноября 2025 11:08
ROXOLANA впервые стала мамой и рассекретила имя ребенка Певица ROXOLANA родила первенца (фото: instagram.com/roxolanas)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Roxolana, настоящее имя которой Роксолана Сирота, порадовала своих поклонников радостной новостью - она впервые стала мамой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

ROXOLANA стала мамой

В среду, 5 ноября, она опубликовала фото с новорожденной дочерью, которую назвала Софией. Когда именно случилось радостное событие, певица не уточнила.

"Добро пожаловать, София", - лаконично написала она.

ROXOLANA впервые стала мамой и рассекретила имя ребенкаROXOLANA рассекретила имя дочери (фото: instagram.com/roxolanas)

Как отреагировали в сети

Фолловеры певицы, среди которых много украинских знаменитостей, тут же принялись комментировать ее пост:

  • "Поздравляю", - написал Монатик
  • "Какое счастье! Красавицы. Поздравляю", - отметила Джамала
  • "Мои поздравления", - написала певица Kola
  • "Фантастическая новость! Поздравляем вас невероятные девушки", - написала супруга Монатика Ирина
  • "Самые теплые поздравления! Это самое прекрасное, что может случиться! Искренне поздравляю", - отметила Наталка Карпа
  • "Я вас поздравляю", - написала Даша Квиткова
  • "Поздравления", - отметила Надя Дорофеева
  • "Мои поздравления. Это счастье неземное", - написала MamaRika
  • "Поздравляем маленькую Софию в этом мире! Легкого молочка", - написала Маша Ефросинина.

ROXOLANA впервые стала мамой и рассекретила имя ребенкаROXOLANA во время беременности (фото: instagram.com/roxolanas)

Что известно про ROXOLANA

Родилась во Львове, но детство и подростковые годы провела в Киеве. Окончила Киевский университет им. Шевченко.

В 2019 году участвовала в телевизионном шоу "Голос країни-9" и снималась в сериале "Черговий лікар".

Летом 2021 года Roxolana создала артпроект Ukraine is, объединивший современную музыку и украинскую поэзию.

Проект включал песни и клипы на слова Лины Костенко, Юрия Издрыка, Ивана Франко, Михаила Семенко и других, а героями клипов стали Нина Матвиенко, группа Kazka, режиссер Ахтем Сеитаблаев и художник Анатолий Криволап.

В сентябре 2021 года издание Muzvar номинировало Roxolana на премию в категории "New Breath: лучшие новые имена попмузыки".

Она также попала в шортлист национального отбора "Евровидение-2022", где заняла 4 место в борьбе за право представить Украину на конкурсе.

Известно, что певица несколько лет находится в близких отношениях с мужчиной, но не показывает его в соцсетях. По словам исполнительницы, она не афиширует свои отношения из-за уважения личного пространства своего мужа, который не хочет быть публичным.

ROXOLANA впервые стала мамой и рассекретила имя ребенкаROXOLANA (фото: instagram.com/roxolanas)

