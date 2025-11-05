ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

ROXOLANA вперше стала мамою і розсекретила ім'я дитини

Середа 05 листопада 2025 11:08
ROXOLANA вперше стала мамою і розсекретила ім'я дитини Співачка ROXOLANA народила первістка (фото: instagram.com/roxolanas)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Roxolana, справжнє ім'я якої Роксолана Сирота, порадувала своїх шанувальників радісною новиною - вона вперше стала мамою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

ROXOLANA стала мамою

У середу, 5 листопада, вона опублікувала фото з новонародженою донькою, яку назвала Софією. Коли саме сталася радісна подія, співачка не уточнила.

"Ласкаво просимо, Софія", - лаконічно написала вона.

ROXOLANA вперше стала мамою і розсекретила ім'я дитиниROXOLANA розсекретила ім'я доньки (фото: instagram.com/roxolanas)

Як відреагували в мережі

Фоловери співачки, серед яких багато українських знаменитостей, одразу ж почали коментувати її пост:

  • "Вітаю", - написав Монатік
  • "Яке щастя! Красуні. Вітаю", - зазначила Джамала
  • "Мої вітання", - написала співачка Kola
  • "Фантастична новина! Вітаємо вас неймовірні дівчата", - написала дружина Монатіка Ірина
  • "Найтепліші привітання! Це найпрекрасніше, що може трапитися! Щиро вітаю", - зазначила Наталка Карпа
  • "Я вас вітаю", - написала Даша Квіткова
  • "Вітання", - зазначила Надя Дорофєєва
  • "Мої вітання. Це щастя неземне", - написала MamaRika
  • "Вітаємо маленьку Софію в цьому світі! Легкого молочка", - написала Маша Єфросиніна.

ROXOLANA вперше стала мамою і розсекретила ім'я дитиниROXOLANA під час вагітності (фото: instagram.com/roxolanas)

Що відомо про ROXOLANA

Народилася у Львові, але дитинство і підліткові роки провела в Києві. Закінчила Київський університет ім. Шевченка. Шевченка.

У 2019 році брала участь у телевізійному шоу "Голос країни-9" і знімалася в серіалі "Черговий лікар".

Влітку 2021 року Roxolana створила артпроєкт Ukraine is, який об'єднав сучасну музику та українську поезію.

Проєкт містив пісні та кліпи на слова Ліни Костенко, Юрія Іздрика, Івана Франка, Михайла Семенка та інших, а героями кліпів стали Ніна Матвієнко, гурт Kazka, режисер Ахтем Сеітаблаєв і художник Анатолій Криволап.

У вересні 2021 року видання Muzvar номінувало Roxolana на премію в категорії "New Breath: найкращі нові імена попмузики".

Вона також потрапила до шортлиста національного відбору "Євробачення-2022", де посіла 4 місце в боротьбі за право представити Україну на конкурсі.

Відомо, що співачка кілька років перебуває в близьких стосунках із чоловіком, але не показує його в соцмережах. За словами виконавиці, вона не афішує своїх стосунків через повагу до особистого простору свого чоловіка, який не хоче бути публічним.

ROXOLANA вперше стала мамою і розсекретила ім'я дитиниROXOLANA (фото: instagram.com/roxolanas)

Вас також може зацікавити

