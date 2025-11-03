ua en ru
Евгений Синельников во второй раз станет отцом: трогательные семейные фото

Понедельник 03 ноября 2025 10:46
Евгений Синельников во второй раз станет отцом: трогательные семейные фото Евгений Синельников с женой (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)
Автор: Катерина Собкова

Украинский телеведущий и режиссер Евгений Синельников, который полюбился многим благодаря тревел-шоу "Орел и решка", поделился в сети радостной новостью. Совсем скоро он станет отцом во второй раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Instagram.

Синельников во второй раз станет отцом

Режиссер сделал трогательную публикацию в свой день рождения.

"Сегодня мне 44. Много поздравлений, много подарков, но главный подарок сделала моя Наталочка, точнее мы вдвоем это сделали. Уже совсем скоро я снова стану молодым отцом, и от этого бабочки в животе", - написал Синельников.

Евгений Синельников совсем скоро вновь станет отцом (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Также он показал несколько фото с супругой, на которых можно разглядеть округлый животик.

На другом фото пара показала снимок УЗД, впрочем, пол будущего ребенка они пока не стали раскрывать.

Евгений Синельников во второй раз станет отцом: трогательные семейные фотоСинельников с женой Натальей (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

В комментариях к публикации многие пользователи желают легкой беременности супруге Синельникова, а также поздравляют его с долгожданным пополнением.

Кто такой Евгений Синельников

Синельников - украинский телеведущий и режиссер, более известный как режиссер-постановщик и один из ведущих программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер". Ведущий передачи "Дома лучше" на YouTube.

Сейчас развивает проект в YouTube под названием "482 Сделано в Украине" об украинском бизнесе.

Что известно про личную жизнь Синельникова

Евгений и Наталья познакомились еще в институте, но тогда женой Синельникова стала однокурсница Елена, в браке с которой он прожил 20 лет.

Супруги вместе работали над проектом "Орел и Решка", и в итоге шоу о путешествиях стало причиной их развода. Бывшие влюбленные остались в дружеских отношениях и вместе воспитывают 13-летнего сына Алексея.

В начале полномасштабного вторжения Синельников вместе с семьей две недели провел в оккупации в Буче. Именно тогда он сделал Наталье предложение руки и сердца.

Летом 2022-го пара вернулась в свой дом в Буче, а в августе устроила там скромную домашнюю свадьбу.

Евгений Синельников во второй раз станет отцом: трогательные семейные фотоПара поженилась в 2022 году (фото: instagram.com/synelnykova_nataliia)

