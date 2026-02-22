ua en ru
"Печаль разрывает сердце": в семье Леси Никитюк произошло горе

Воскресенье 22 февраля 2026 10:43
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила о горе в своей семье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Леся рассказала, что 22 февраля умерла ее тетя Галина.

Ведущая опубликовала совместное фото с родным человеком и призналась, что для их семьи это большая и болезненная потеря.

"Сегодня не стало моей тети Гали. Печаль просто разрывает сердце. Наша дорогая Галюсичка", - написала Никитюк.

У Леси Никитюк умер близкий человек (скриншот)

Больше деталей об обстоятельствах смерти тети телеведущая не раскрывала.

Также она дала понять, что некоторое время не будет выходить на связь с подписчиками, ведь переживает период скорби.

В сториз знаменитость также опубликовала фото зажженной свечи, символически почтив память близкого человека.

&quot;Печаль разрывает сердце&quot;: в семье Леси Никитюк произошло гореУ Леси Никитюк умер близкий человек (скриншот)

