Ночная атака РФ на Киев: есть разрушения в четырех районах
В Киеве в результате ночной комбинированной атаки России 22 февраля зафиксированы разрушения в четырех районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.
По информации мэра, в Днепровском районе обломок ракеты упал вблизи подстанции скорой медицинской помощи. Пожара, разрушений и пострадавших нет.
По другому адресу во дворе жилого дома обломок повредил автомобиль.
Также обломки обнаружили на открытой территории и во дворе одного из домов. И в парковой зоне напротив одной из многоэтажек.
В Святошинском районе взрывной волной выбило окна в нескольких жилых домах. Пострадавших нет. Также выбило окна в офисном помещении.
В Деснянском районе произошло падение обломков ракеты на открытой территории.
В Подольском районе обломки упали на открытой территории, без пожара.
Обстрел Украины 22 февраля
Напомним, в ночь на 22 февраля Россия атаковала Украину десятками ракет различных типов и 297 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Основные направления удара - Киевская, Одесская, Кировоградская и Полтавская области.
Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных дронов на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 5 локациях.
В результате вражеской атаки в ряде регионов зафиксированы разрушения, пожары и обесточивание, в Киевской области людей спасали из-под завалов, а в Одессе повреждена энергетическая инфраструктура.
В частности, в Одесской области под ударом дронов снова оказалась энергетика, на месте попаданий были пожары.
А Киев трижды был атакован баллистикой, а под утро на столицу летели крылатые ракеты одновременно с дронами. В городе было очень громко.
