Ночная атака РФ на Киев: есть разрушения в четырех районах

В Киеве в результате ночной комбинированной атаки России 22 февраля зафиксированы разрушения в четырех районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

По информации мэра, в Днепровском районе обломок ракеты упал вблизи подстанции скорой медицинской помощи. Пожара, разрушений и пострадавших нет.

По другому адресу во дворе жилого дома обломок повредил автомобиль.

Также обломки обнаружили на открытой территории и во дворе одного из домов. И в парковой зоне напротив одной из многоэтажек.

В Святошинском районе взрывной волной выбило окна в нескольких жилых домах. Пострадавших нет. Также выбило окна в офисном помещении.

В Деснянском районе произошло падение обломков ракеты на открытой территории.

В Подольском районе обломки упали на открытой территории, без пожара.