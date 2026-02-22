ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Россия атаковала дронами, баллистикой и "Цирконами": детали ночного удара по Украине

Воскресенье 22 февраля 2026 10:36
Россия атаковала дронами, баллистикой и "Цирконами": детали ночного удара по Украине Иллюстративное фото: силы ПВО ночью сбили 33 ракеты и 274 дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 22 февраля Россия атаковала Украину десятками ракет различных типов и 297 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam Воздушных сил ВСУ и президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Люди под завалами, обесточивание и пожары: все об атаке РФ на Киевскую область, Одессу и регионы

По данным военных, с 19:00 21 февраля до утра 22 февраля россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 345 средств воздушного нападения:

  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым);
  • 22 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (район пусков - Брянская, Белгородская обл. РФ, ВОТ Донецкой обл.);
  • 18 крылатых ракет Х-101 (район пусков - Вологодская обл. РФ);
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (район пусков - Курская обл.);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пусков - Курская обл.);
  • 297 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ АР Крым). Около 200 из них - "Шахеды".

Основные направления удара - Киевщина, Одесская, Кировоградская и Полтавская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 307 целей - 33 ракеты и 274 беспилотника различных типов:

  • 2 противокорабельные ракеты "Циркон";
  • 8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 17 крылатых ракет Х-101;
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 274 вражеских дронов различных типов.

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных дронов на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 5 локациях.

Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

Реакция Зеленского

По информации президента, россияне били по Киеву и региону, Днепровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской областях.

В Фастовском районе Киевской области от удара погиб человек. Восемь человек ранены, среди них один ребенок.

Главная цель удара - энергетика, также пострадали обычные жилые дома, есть повреждения железной дороги.

"Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию. Только за эту неделю Россия выпустила против Украины более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно поэтому необходимо усиливать украинскую ПВО. Нужны системы, эффективно работающие против баллистики.

Обстрел Украины 22 февраля

Напомним, в ночь на 22 февраля Россия массированно ударила по Украине, применив дроны и ракеты различных типов.

В ряде регионов зафиксированы разрушения, пожары и обесточивание, в Киевской области людей спасали из-под завалов, а в Одессе повреждена энергетическая инфраструктура.

В частности, в Одесской области под ударом дронов снова оказалась энергетика, на месте попаданий были пожары.

Подробнее о последствиях ночной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.

