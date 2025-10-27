ua en ru
Ярмоленко после феерического возвращения сделал заявление о конфликте с Шовковским (видео)

Понедельник 27 октября 2025 12:32
Ярмоленко после феерического возвращения сделал заявление о конфликте с Шовковским (видео) Фото: Андрей Ярмоленко в матче с "Кривбассом" (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Андрей Ярмоленко вернулся в основу "Динамо" и стал одним из главных героев матча против "Кривбасса", в котором "бело-синие" одержали разгромную победу (4:0). После игры ветеран столичного клуба откровенно рассказал о конфликте с главным тренером Александром Шовковским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FootballHub.

Что известно о конфликте

Еще в августе в СМИ появились слухи о возможном недоразумении между Ярмоленко и Шовковским, которое, по сообщениям, могло вспыхнуть снова в октябре.

Сообщалось, что Шовковский якобы отстранил Ярмоленко от тренировки из-за ненадлежащего подхода к работе.

Впоследствии после матча Лиги конференций против английского "Кристал Пэлес" в Польше полузащитник покинул расположение "Динамо", объяснив это семейными обстоятельствами. Такой шаг удивил главного тренера, который не скрывал своего возмущения на пресс-конференции.

Позже Ярмоленко вернулся в Киев и возобновил тренировки с командой, однако не поехал на матч против турецкого "Самсунспора". Официально отсутствие футболиста объяснялось его простудой.

Что сказал Ярмоленко

После матча с "Кривбассом" полузащитник "Динамо" объяснил ситуацию.

"У меня никаких конфликтов нет. Даже если бы был, я бы точно не говорил об этом на камеру - пошел бы к главному тренеру, и мы вместе выяснили бы, что и как делать. Все нормально, честное слово. Я очень доволен тем, что команда сегодня победила. С хорошим настроением будем готовиться к "Шахтеру", - сказал Ярмоленко.

Ярмоленко в сезоне-2025/26

В текущем сезоне 36-летний полузащитник провел за "Динамо" 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Столичный клуб сейчас занимает второе место в УПЛ, отставая на одно очко от лидера - донецкого "Шахтера". В Лиге конференций "бело-синие" стартовали в основном раунде с двух поражений.

В течение текущей недели "Динамо" дважды встретится с "Шахтером". Сначала в 1/8 финала Кубка Украины (29 октября, Киев), а затем - в рамках 11-го тура Премьер-лиги (2 ноября, Львов).

