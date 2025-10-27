ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лунин стал "героем" Эль-Класико: как сыграли украинцы в топ-лигах на выходных (видео)

Понедельник 27 октября 2025 10:58
UA EN RU
Лунин стал "героем" Эль-Класико: как сыграли украинцы в топ-лигах на выходных (видео) Фото: Андрей Лунин (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Прошедшие выходные были богатыми на события для украинских футболистов, выступающих в сильнейших лигах Европы.

О самых ярких моментах игры отечественных легионеров - рассказывает РБК-Украина.

Испания

Самые интересные события с нашими происходили на футбольных полях Пиренеев.

Сначала Виктор Цыганков и Владислав Ванат впервые вместе вышли в "основе" "Жироны" и не удержали победу.

А потом Андрей Лунин стал "героем" Эль-Класико между "Реалом" и "Барселоной", проведя весь матч на скамейке запасных.

В конце игры, после удаления барселонца Педри, на поле возник конфликт между футболистами обеих команд. В нем приняли участие и запасные, в частности Лунин. Сначала сообщалось, что украинский голкипер получил за это желтую карточку. Однако в официальном протоколе матча отмечается, что Лунин был удален. За то, что "покинул собственную скамейку запасных и двинулся в сторону скамейки соперников", и за "агрессивное поведение".

"Реал" выиграл в Эль-Класико со счетом 2:1 и оторвался от "Барселоны" в турнирной таблице на пять очков. В то же время "Жирона" плетется в турнире последней.

Англия

Продолжает приятно удивлять "Брентфорд" Егора Ярмолюка. В 9-м туре АПЛ команда победила "Ливерпуль" (3:2). Для действующих чемпионов это поражение стало четвертым подряд.

Ярмолюк вышел в стартовом составе "Брентфорда", но на 29-й минуте получил травму и был заменен.

Другие команды украинцев потерпели поражения. "Ноттингем" без Александра Зинченко, который травмировался в матче Лиги Европы, проиграл "Борнмуту" (0:2). А "Эвертон" потерпел разгром от "Тоттенхэма" (0:3). Виталий Миколенко отыграл все 90 минут.

После 9-ти туров в АПЛ лидирует столичный "Арсенал" (22 пункта). "Брентфорд" идет 11-м (13 очков), "Эвертон" - 14-м (11), "Ноттингем" - 18-м (5).

Италия

"Рома" Артема Довбика в 8-м туре Серии А на выезде победа "Сассуоло" (1:0). Единственный и победный гол "волки" забили на 16-й минуте - точным ударом отметился Пауло Дибала.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на замену на 50-й минуте и результативными действиями не отметился.

"Дженоа" Руслана Малиновского в гостях уступила "Торино" (1:2). Украинский полузащитник вышел в стартовом составе команды и провел на поле 86 минут. Это был его самый длинный матч за клуб за полтора года.

"Рома" благодаря победе сравнявшись по очкам с "Наполи" (по 18 пунктов) - эти команды лидируют в Серии А. "Дженоа" (3 очка) - на последнем месте.

Ранее мы рассказали, как Забарный вытащил ПСЖ в чемпионате Франции.

Также читайте, как Трубин повторил украинский рекорд в Португалии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат Испании Чемпионат Англии Чемпионат Италии Реал Барселона Эвертон Рома Ливерпуль Андрей Лунин Александр Зинченко Артем Довбик
Новости
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию