В Украине может появиться новый праздник: дата уже выбрана

В Украине могут ввести День украинской музыки. Нардепы уже определились с датой праздника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Какую дату выбрали для Дня украинской музыки

Члены профильного парламентского Комитета рассмотрели инициативу авторского сообщества по установлению Дня украинской музыки.

По словам нардепа, главы подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Александра Санченко, с соответствующим обращением выступили представители музыкальной отрасли, в частности Украинское агентство по авторским и смежным правам.

Предлагается отмечать День украинской музыки ежегодно в третью субботу сентября - в память о фестивале "Червона рута" 1989 года, который стал знаковым событием для развития украинской культуры.

По мнению парламентария, профессиональное сообщество должно иметь отдельную дату для подведения итогов и определения дальнейших шагов развития отрасли.

Инициативу предложено оформить как законодательную - от имени членов Комитета с дальнейшим включением в систему профессиональных праздников, которую нарабатывают совместно с Министерством культуры Украины.

Позицию поддержал народный депутат Николай Княжицкий, отметив, что вопрос можно урегулировать в рамках общего законопроекта о памятных датах и профессиональных праздниках.

"Но это не мешает нам уже сейчас поддержать инициативу коллег и зарегистрировать соответствующее постановление. Идея правильная, знак положительный, и государство должно демонстрировать поддержку украинской музыки", - отметил Княжицкий.

Что известно о знаковом фестивале "Червона рута"

"Червона рута" 1989 года - первый крупный всеукраинский фестиваль современной украинской музыки, который состоялся в Черновцах.

В тогдашней советской Украине фестиваль стал настоящим культурным прорывом - украинская музыка и песни с выразительным гражданским и протестным звучанием вышли из подполья на большую сцену.

Во время закрытия мероприятия впервые публично прозвучали будущий государственный гимн "Ще не вмерла Украина" и лозунг "Слава Украине". Поэт Иван Малкович впоследствии отмечал, что именно этот фестиваль стал одним из событий, которые "зажгли искру независимости".

"Червона рута" открыла для широкой аудитории целую плеяду новых исполнителей: Василия Жданкина, Андрея Миколайчука, Марию Бурмаку, сестер Тельнюк, Сестричку Вику, а также группы "Братья Гадюкины", "Кому вниз", "Рутения" и других.

Кроме музыки, фестиваль вернул интерес к украинской поэзии, в частности к авторам "Розстріляного відродження" и малоизвестным в то время художникам.

По воспоминаниям участников и организаторов, во время фестиваля присутствовали представители КГБ, фиксировались выступления, контролировалась символика (в частности использование сине-желтых флагов) и реакция публики.

Несмотря на это, фестиваль прошел успешно и стал одним из важных культурных событий, предшествовавших восстановлению независимости Украины.