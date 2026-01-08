"Это пародия": звезда украинского театра разнес "гениальных" советских актеров

"Классика" советского кино, которой до сих пор восхищается старшее поколение, на самом деле была лишь вторичной копией западных школ. А талант советских актеров значительно преувеличен.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал популярный украинский актер, звезда "Кабаре" Илья Чопоров.

Актер отметил, что пиетет перед советскими артистами не имеет под собой реальной почвы.

Чопоров считает, что кинематограф Советского Союза не создал ничего аутентичного, а лишь пытался подражать иностранным образцам.

"В Советском Союзе вообще был какой-то специфический кинематограф, который некоторые считают гениальным, но это все равно пародия на французскую школу, например, или английскую школу кино. Это все равно пародия, это не что-то уникальное", - подчеркнул 26-летний Илья.

Он также добавил, что даже не может выделить кого-то из звезд той эпохи, кто действительно вызвал бы у него профессиональное восхищение.

В общем, в отличие от многих сверстников, Чопоров гордится тем, что не рос на советских фильмах или мультфильмах.

По его словам, отсутствие навязанной ностальгии по советчине стало его большим преимуществом.

Актер благодарен своей матери за то, что она защитила его от этого влияния.

"Многие мои ровесники воспитывались на советских фильмах и мультиках. Мне просто повезло. Поэтому я себя считаю везунчиком благодаря своей маме", - признался артист.

Чопоров подчеркнул, что все его детство прошло на западном воспитании, поэтому советское кино не вызывает у него никаких эмоций - ни восторга, ни разочарования.

Напомним, что Илья Чопоров - ведущий актер киевского Молодого театра, который получил всеукраинскую известность благодаря роли Конферансье в мюзикле "Кабаре".

Кроме этой знаковой работы, он задействован в резонансных спектаклях "Я бачу, вас цікавить пітьма", "Орландо" и "Патетична соната".

Актер известен своей искусной вокальной техникой и пластикой, что делает его одним из самых техничных представителей нового поколения.

В медийном поле Чопоров отличается прямолинейностью, открыто критикуя советскую систему театрального образования и коррупционные скандалы в индустрии. В частности, он публично высказывался о внутренних конфликтах в Молодом театре во времена руководства Андрея Билоуса.