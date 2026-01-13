Рэпер Миша Правильный мобилизовался в ВСУ: "Предлагали купить белый билет"

Украинский рэпер и главный редактор портала rap.ua Миша Правильный сообщил, что добровольно мобилизовался в ряды ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста.
Артист сразу дал понять: он не пытается подать мобилизацию как "идеальную историю" и не приукрашивает собственные мотивы.
Он признал, что имел ресурсы и связи, чтобы не идти в армию, а также прямо назвал вещи, которые его пугают.
Михаил отметил, что привык к комфорту, а саму перспективу военного обучения воспринимает непросто.
Так же он не скрывает, что не чувствует готовности к армейским реалиям.
"Зависим ли я от бытового комфорта? Более чем. Хочу ли я проходить БЗВП и там выполнять чьи-то приказы, половину из которых не пойму?" - признался рэпер.
Публицист добавил, что физически также не оценивает себя как "идеального кандидата" на службу.
После этого музыкант объяснил, что не хочет создавать пафосный образ и писать "героический пост", хотя понимает: для многих именно такие слова звучали бы ожидаемо.
По словам рэпера, ключевым стал не пафос, а внутренняя переоценка. Он признался, что до 2022 года жил в совершенно другой картине мира, где можно было "быть вне политики".
"До 2022 года я жил в парадигме "я творец"/"я вне политики"/"я гуманист/пацифист" / "все люди одинаковы" / "мы все дети Земли" и т.д." - отметил Правильный.
Однако, как он подчеркнул, война изменила эти убеждения, потому что реальность не зависит от желания человека оставаться в стороне.
Также рэпер отметил, что за последние годы иначе посмотрел на общество, людей и понятие нации.
"Люди не все одинаковые. Нация - это не менее "свое", чем семья", - добавил он.
Далее Миша Правильный объяснил свое решение максимально прагматично: по его словам, он не искал "легенду", а просто поставил себе вопрос о законе и ответственности.
"У нас есть закон. Он предусматривает военную службу." - написал рэпер.
И отметил, что в какой-то момент пришлось выбирать - обходить закон или выполнять его.
По словам музыканта, осенью 2025 года у него закончились отсрочки, и тогда он реально рассматривал несколько вариантов. Один из них - уклоняться и жить в постоянном страхе.
"Сидеть дома, заказывать доставку и ездить на выступления по схеме лотереи "бусифицируют-не бусифицируют" - написал рэпер.
В то же время, как пояснил артист, этот путь он почти сразу отверг из-за внутреннего диссонанса, ведь посвящал песни добровольцам, но сам бы "петлял".
"Почти не рассматривался, потому что это в моем случае какая-то ху*ня - я посвятил кучу песен бойцам-добровольцам, а сам петляю", - отметил исполнитель.
Еще один вариант - найти работу с бронированием. По словам Миши, предложения были абсолютно разные.
"Предложения были разные - от госслужбы до учителя музыки младших классов" - написал он.
Также артист вспомнил, что ему предлагали оформить "белый билет", и подчеркнул: возможность для этого у него была.
Но, по его словам, он не смог представить, что после такого сможет искренне писать песни о войне или патриотизме.
"Я представил себе, как сделал это, а потом сел писать очередную "патриотическую вдохновляющую песню". В моем воображении песня не написалась", - пояснил рэпер.
Он также не скрыл, что имел возможность выехать за границу, однако не хотел этого делать принципиально.
"Съе*аться за границу Вариантов было множество. Было бы желание и деньги. Желания не было" - написал рэпер.
В результате Миша Правильный заявил, что принял решение мобилизоваться по собственному желанию. Он будет служить в батальоне Нахтигаль в составе бригады "Любарт".
Миша Правильный - украинский рэп-исполнитель, а также поэт, прозаик и журналист.
Его называют одним из представителей "остросоциального" украинского хип-хопа - направления, в котором музыка не только развлекает, но и поднимает чувствительные темы и провоцирует слушателя к размышлениям.
В своем творчестве артист сочетает рэп с публицистическим подходом: его тексты часто имеют социальный подтекст и обращаются к реалиям современной Украины.
Во время полномасштабной войны Миша Правильный присоединился к культурным инициативам в поддержку военных.
В частности, он посещал 92-ю отдельную штурмовую бригаду, общался с бойцами и провел с ними несколько дней, чтобы лучше почувствовать их быт и боевой настрой.
После этого музыкант написал композицию "92-я жизнь" для этого подразделения.
Песню создали в рамках проекта "Фронтовая студия" от Культурных сил.
Текст композиции состоял из фраз, воспоминаний и цитат военных, а над финальным звучанием артист работал в творческом сотрудничестве с музыкальным продюсером "Фронтовой студии" Сашей Чемеровым.
