Гуцуляк стал лучшим бомбардиром сборной Украины: как он это сделал

Полузащитник "Полесья" и сборной Украины Алексей Гуцуляк стал самым результативным игроком национальной команды в 2025 году.

Сенсационный прыжок: Гуцуляк - лидер сборной

Полузащитник Алексей Гуцуляк завершил 2025 год в статусе абсолютного лидера по голам в составе национальной сборной Украины.

Всего за девять поединков он пять раз поразил ворота соперников, добавив к этому две результативные передачи. Его общая результативность в семь баллов стала ключевой для команды.

Этот впечатляющий взлет особенно заметен, учитывая его статистику в предыдущем сезоне, ведь в 2024 году Гуцуляк провел пять игр за "сине-желтых", но не отметился ни одним результативным действием.

Голы Гуцуляка: статистика сезона

Пять голов Алексея Гуцуляка в 2025 году были распределены между различными турнирами и игровыми условиями. Три из них он забил в отборочном цикле чемпионата мира - дважды в матчах против Исландии и один раз в поединке с Азербайджаном.

Еще один гол Гуцуляк отметил в Лиге наций, когда его команда встречалась с Бельгией. Последний мяч он записал на свой счет в международном турнире во время встречи с командой Новой Зеландии.

Интересно, что три гола он забил в домашних матчах, по одному - в выездной игре и на нейтральном поле.

По игровому времени, три гола были забиты им во вторых таймах и два - в первых. В трех случаях он начинал матч в стартовом составе, а дважды отличился после выхода на замену.

Гуцуляк вошел в топ украинских бомбардиров

Благодаря пяти забитым мячам, Алексей Гуцуляк вошел в историческую когорту игроков, которым удавалось достичь такой же высокой отметки результативности за один календарный год в национальной команде.

Он стал лишь пятым футболистом за время независимости, кто продемонстрировал подобную голевую эффективность.

Среди игроков, которые ранее достигали этого рубежа - только легенды украинского футбола, а именно: Андрей Шевченко, Александр Алиев, Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Рейтинг игроков по наибольшему количеству голов за год в составе сборной Украины: