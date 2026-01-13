Лучшего бомбардира сборной Украины отстранили от команды УПЛ: официальное заявление

Вингер Алексей Гуцуляк и центральный защитник Сергей Чоботенко отныне не привлекаются к подготовке первой команды "Полесья". Оба футболиста переведены в состав U-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал житомирского клуба .

Позиция клуба

В "Полесье" отметили, что решение является управленческим и связано с формированием состава на долгосрочную перспективу. По информации клуба, в течение длительного времени с Чоботенко и Гуцуляком велись переговоры о продлении контрактов.

Руководство предложило футболистам новые соглашения на улучшенных условиях - с пересмотренной заработной платой, бонусной системой и определенной ролью в команде на несколько сезонов вперед. В то же время предложенные условия игроки не приняли.

Причины перевода в U-19

В клубе отметили, что в условиях высокой конкуренции и необходимости планирования подготовки команды тренерский штаб должен опираться на футболистов, которые связывают свое будущее с "Полесьем" и готовы участвовать в стратегическом развитии проекта.

Учитывая это было принято решение не привлекать Чоботенко и Гуцуляка к работе с первой командой и перевести их в состав U-19.

Когда закончатся контракты

В "Полесье" подчеркнули, что клуб в полном объеме выполняет все действующие контрактные обязательства перед игроками - финансовые, организационные и бытовые - до завершения срока действия соглашений.

Действующие контракты Сергея Чоботенко и Алексея Гуцуляка с ФК "Полесье" рассчитаны до 30 июня 2026 года.

Гуцуляк - лидер сборной

Отметим, что Гуцуляк завершил 2025 год в статусе абсолютного лидера по голам в составе национальной сборной Украины.

Всего за девять поединков он пять раз поразил ворота соперников, добавив к этому две результативные передачи. Его общая результативность стала решающей в ключевых поединках команды.

Учитывая, что отныне футболист не будет иметь должной игровой практики, его участие в матчах плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 может быть под вопросом.