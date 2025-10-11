Ребров после победы Украины над Исландией: "Мы все поддерживаем ВСУ"

Тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги чрезвычайно драматического матча против Исландии, который завершился победой "сине-желтых" . Коуч отметил важность следующей игры и похвалил игроков за самоотдачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова наставника нашей команды в послематчевом флеш-комментарии MEGOGO.

Ребров признал, что игра была очень сложной, особенно после того, как команда позволила сопернику дважды отыграться, выйдя вперед.

"Мы знали, что будет очень тяжелая игра. К сожалению, когда мы были впереди, пропустили два мяча, но я благодарен ребятам. Здесь всем командам тяжело играть и забить пять мячей очень тяжело. Победа была на первом месте", - заявил тренер.

Он сразу сместил фокус на следующий поединок, подчеркнув, что эйфория от сегодняшнего успеха должна быть кратковременной.

"Проанализируем те ошибки, которые были и подготовимся к игре с Азербайджаном. Эта игра ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче", - акцентировал Ребров.

Кроме того, тренер объяснил свой выбор в пользу Руслана Малиновского и Алексея Гуцуляка в стартовом составе, а также прокомментировал неочевидный выход Ивана Калюжного.

По словам Реброва, он всегда рассчитывает на Малиновского.

"Руслан - это игрок, который в любом состоянии приезжает и дает максимум. Я знаю его возможности, мы его всегда вызываем и он нам помог сегодня", - сказал он.

Также наставник высоко оценил Алексея Гуцуляка, отметив, что оба игрока "работали на атаку и оборону как вся команда".

Комментируя критику относительно выбора игроков, в частности Ивана Калюжного, Ребров ответил довольно резко.

"Я очень благодарен игрокам и есть результат, а если бы его не было, то говорили бы, что все игроки, которые вышли, это в никуда. К сожалению, такое общество сейчас и восприятие нашей сборной... Сказал после Азербайджана, что мы все поддерживаем ВСУ, но сейчас совсем другая история с национальной сборной: если какая-то потеря очков, то все", - сказал он.

Отвечая на вопрос, почему Исландия смогла вернуться в игру, тренер отметил, что это произошло из-за ошибок обеих команд и физической мощи соперника.

"Игра стоила очень много и Исландия очень силовая команда, надо было выигрывать единоборства. К сожалению, пропустили, надо исправлять эти ошибки", - пояснил Ребров.

Решающие голы в конце матча Ребров объяснил прежде всего желанием команды.

"Мы все понимаем, в какое время играем, для кого играем. Считаю, что игроки все отдали на поле", - добавил он.

Наконец тренер выразил обеспокоенность состоянием Георгия Судакова, который получил травму в первом тайме.

"Надеемся, что он восстановится. Он нам очень нужен", - сказал Ребров, подытожив, что у Украины "молодая и перспективная команда", которая будет в дальнейшем бороться за выход на ЧМ-2026.