Ребров после победы Украины над Исландией: "Мы все поддерживаем ВСУ"
Тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги чрезвычайно драматического матча против Исландии, который завершился победой "сине-желтых". Коуч отметил важность следующей игры и похвалил игроков за самоотдачу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова наставника нашей команды в послематчевом флеш-комментарии MEGOGO.
Ребров признал, что игра была очень сложной, особенно после того, как команда позволила сопернику дважды отыграться, выйдя вперед.
"Мы знали, что будет очень тяжелая игра. К сожалению, когда мы были впереди, пропустили два мяча, но я благодарен ребятам. Здесь всем командам тяжело играть и забить пять мячей очень тяжело. Победа была на первом месте", - заявил тренер.
Он сразу сместил фокус на следующий поединок, подчеркнув, что эйфория от сегодняшнего успеха должна быть кратковременной.
"Проанализируем те ошибки, которые были и подготовимся к игре с Азербайджаном. Эта игра ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче", - акцентировал Ребров.
Кроме того, тренер объяснил свой выбор в пользу Руслана Малиновского и Алексея Гуцуляка в стартовом составе, а также прокомментировал неочевидный выход Ивана Калюжного.
По словам Реброва, он всегда рассчитывает на Малиновского.
"Руслан - это игрок, который в любом состоянии приезжает и дает максимум. Я знаю его возможности, мы его всегда вызываем и он нам помог сегодня", - сказал он.
Также наставник высоко оценил Алексея Гуцуляка, отметив, что оба игрока "работали на атаку и оборону как вся команда".
Комментируя критику относительно выбора игроков, в частности Ивана Калюжного, Ребров ответил довольно резко.
"Я очень благодарен игрокам и есть результат, а если бы его не было, то говорили бы, что все игроки, которые вышли, это в никуда. К сожалению, такое общество сейчас и восприятие нашей сборной... Сказал после Азербайджана, что мы все поддерживаем ВСУ, но сейчас совсем другая история с национальной сборной: если какая-то потеря очков, то все", - сказал он.
Отвечая на вопрос, почему Исландия смогла вернуться в игру, тренер отметил, что это произошло из-за ошибок обеих команд и физической мощи соперника.
"Игра стоила очень много и Исландия очень силовая команда, надо было выигрывать единоборства. К сожалению, пропустили, надо исправлять эти ошибки", - пояснил Ребров.
Решающие голы в конце матча Ребров объяснил прежде всего желанием команды.
"Мы все понимаем, в какое время играем, для кого играем. Считаю, что игроки все отдали на поле", - добавил он.
Наконец тренер выразил обеспокоенность состоянием Георгия Судакова, который получил травму в первом тайме.
"Надеемся, что он восстановится. Он нам очень нужен", - сказал Ребров, подытожив, что у Украины "молодая и перспективная команда", которая будет в дальнейшем бороться за выход на ЧМ-2026.
Отметим, что Украина одержала первую победу в отборочном турнире. Имея 4 очка, наша команда вышла на чистое второе место в группе. "Сине-желтые" на один пункт опережают Исландию, но на пять отстают от Франции, которая победила Азербайджан.
Следующий номинально домашний матч Украина проведет против Азербайджана в понедельник, 13 октября.