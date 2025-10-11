Ребров після перемоги України над Ісландією: "Ми всі підтримуємо ЗСУ"

Тренер збірної України Сергій Ребров підбив підсумки надзвичайно драматичного матчу проти Ісландії, який завершився перемогою "синьо-жовтих" . Коуч наголосив на важливості наступної гри та похвалив гравців за самовіддачу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова наставника нашої команди в післяматчевому флеш-коментарі MEGOGO.

Ребров визнав, що гра була дуже складною, особливо після того, як команда дозволила супернику двічі відігратися, вийшовши вперед.

"Ми знали, що буде дуже важка гра. На жаль, коли ми були попереду, пропустили два м'ячі, але я вдячний хлопцям. Тут усім командам важко грати і забити п'ять м'ячів дуже важко. Перемога була на першому місці", - заявив тренер.

Він одразу змістив фокус на наступний поєдинок, підкресливши, що ейфорія від сьогоднішнього успіху має бути короткочасною.

"Проаналізуємо ті помилки, що були та підготуємося до гри з Азербайджаном. Ця гра нічого не коштуватиме, якщо ми не переможемо у наступному матчі", - акцентував Ребров.

Крім того, тренер пояснив свій вибір на користь Руслана Маліновського та Олексія Гуцуляка у стартовому складі, а також прокоментував неочевидний вихід Івана Калюжного.

За словами Реброва, він завжди розраховує на Маліновського.

"Руслан - це гравець, який у будь-якому стані приїжджає та дає максимум. Я знаю його можливості, ми його завжди викликаємо і він нам допоміг сьогодні", - сказав він.

Також наставник високо оцінив Олексія Гуцуляка, зазначивши, що обидва гравці "працювали на атаку та оборону як уся команда".

Коментуючи критику щодо вибору гравців, зокрема Івана Калюжного, Ребров відповів досить різко.

"Я дуже вдячний гравцям і є результат, а якби його не було, то казали б, що всі гравці, які вийшли, це в нікуди. На жаль, таке суспільство зараз і сприйняття нашої збірної... Сказав після Азербайджану, що ми всі підтримуємо ЗСУ, але зараз зовсім інша історія з національною збірною: якщо якась втрата очок, то все", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чому Ісландія змогла повернутися у гру, тренер зазначив, що це сталося через помилки обох команд і фізичну міць суперника.

"Гра коштувала дуже багато і Ісландія дуже силова команда, треба було вигравати єдиноборства. На жаль, пропустили, треба виправляти ці помилки", - пояснив Ребров.

Вирішальні голи наприкінці матчу Ребров пояснив насамперед бажанням команди.

"Ми всі розуміємо, у який час граємо, для кого граємо. Вважаю, що гравці все віддали на полі", - додав він.

Насамкінець тренер висловив занепокоєння станом Георгія Судакова, який отримав травму у першому таймі.

"Сподіваємося, що він відновиться. Він нам дуже потрібний", - сказав Ребров, підсумувавши, що в України "молода та перспективна команда", яка буде надалі боротися за вихід на ЧС-2026.